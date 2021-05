La strada al rialzo per le azioni Maire Tecnimont è ancora molto lunga, soprattutto adesso che la quantità di posizioni corte (i cosiddetti PNC) si è ridotta al 2%. L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo, infatti, titolavamo Maire Tecnimont segna nuovi massimi ma le posizioni corte sul titolo salgono all’8%: cosa fare? Per cui un motivo per le difficoltà borsistiche del titolo era sicuramente legato all’enorme quantità di posizioni corte aperte.

Adesso che le cose sono migliorate le quotazioni di Maire Tecnimont potrebbero approfittarne.

Sono molti gli aspetti positivi che potrebbero spingere un investitore a investire sulle azioni di questa società. Il titolo è valutato nel 2021 a 0.37 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate del settore di riferimento. La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 12.9 per 2021 e di 11.28 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Infine, Maire Tecnimont ha un rendimento del dividendo che è superiore al 4%. Un ulteriore motivo per investire sul titolo.

La strada al rialzo per le azioni Maire Tecnimont è ancora molto lunga: Le indicazioni dell’analisi grafica

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 2,844 euro in ribasso dell’1,59% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Gli obiettivi sono molto interessanti e sono compatibili con un potenziale rialzo dell’80% circa. Una conferma che le direzioni siano dirette verso questi obiettivi si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,936 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,724 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile