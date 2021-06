La strada al rialzo di IGD è ancora lunga ma non bisogna mai dimenticare di monitorare con attenzione i supporti. Ci sono dei livelli, infatti, al di sotto dei quali la bella impostazione rialzista del titolo potrebbe venire meno.

Come già discusso in un precedente report, IGD ha recentemente toccato i massimi annuali. Tuttavia questa è stata una buona occasione per avviare un veloce ritracciamento che è tuttora in corso. Un prim baluardo contro la continuazione del ribasso si trova in area 4,4 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 3,99 euro. Nel caso in cui, poi, questo supporto dovesse essere rotto in chiusura di settimana, allora la tendenza in corso invertirebbe al ribasso.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In questo ci sarebbe spazio per un raddoppio delle quotazioni.

Questo forte potenziale rialzista non trova riscontro nella valutazione ottenuta attraverso i multipli di mercato. Fa eccezione il Price to book ratio secondo il quale il titolo potrebbe apprezzarsi del 150%.

La strada al rialzo di IGD è ancora lunga ma non bisogna mai dimenticare di monitorare con attenzione i supporti indicati dall’analisi grafica

IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 giugno a Piazza Affari a 4,43 euro in ribasso del 3,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.