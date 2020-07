La strada adatta per avere liquidità immediata

Una nuova forma di investimento si sta facendo largo in Italia. Il crowdinvesting è la strada adatta per ottenere liquidità immediata. School of Management del Politecnico di Milano ha redatto un rapporto ed ha messo in evidenza che al 30 giugno il crowdinvesting ha raccolto circa 908 milioni di euro.

Cosa è il crowdinvesting

Lo staff di ProiezionidiBorsa ci aiuta a capire cosa significa crowdinvesting e poi ci addentriamo nell’argomento specifico e analizziamo i numeri. Per crowdinvesting si intende l’opportunità di raccolta di fondi con una remunerazione ad un tasso determinato sul capitale per chi investe. Rientrano tra le forme di crowfunding progetti sia no-profit che for-profit. Il crowdinvesting fino al mese scorso ha raccolto 158,9 milioni per l’equity crowdfunding e 749 milioni per le piattaforme di lending. Le due forme nell’ultimo anno hanno avuto un vero boom: prestazioni oltre il 52%.

I parametri utilizzati dal Politecnico

Il Politecnico di Milano non ha considerato l’azione delle piattaforme fintech dedicate e l’invoice financing. L’Università ha messo sotto la lente di ingrandimento 595 campagne di 42 piattaforme di equity crowdfunding; 17 piattaforme di lending crowdfunding, 11 piattaforme di real estate crowdfunding.

Quanto vale l’equity crowdfunding

Da giugno 2019 ad oggi l’equity crowdfunding ha raggiunto i 159 milioni. Nel primo semestre 2020 l’equity crowdfunding ha raccolto in Italia 39 milioni di euro grazie a 67 campagne attive. In Italia 42 portali sono autorizzati per questo genere di raccolta di investimento.

Veramente si guadagna?

Per il Politecnico di Milano il tasso di successo continua a mantenersi elevato: 75% nei primi 6 mesi del 2020. Mamacrowd, CrowdFundMe, Walliance , Backtowork sono le piattaforme che hanno finalizzato e raccolto più capitale. Queste piattaforme mettono in atto attività di marketing per attirare i potenziali investitori. Le persone fisiche investono in media 3.222 euro mentre le persone giuridiche circa 20mila euro. La strada adatta per avere liquidità immediata è stata tracciata.