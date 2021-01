Nelle culinarie di tutto il mondo esistono cibi strani ed insoliti. Abbiamo visto in questo articolo per esempio che in certe tradizioni si mangiano parti del pesce del tutto inaspettate.

Uno dei piatti tipici più particolari e dall’aspetto inquietante è certamente la Stargazy Pie. Piatto tipico inglese della regione della Cornovaglia potrebbe essere descritto come una semplice torta salata a base di sarde. Eppure, questo piatto ha la particolarità che le sarde sono disposte in un modo molto particolare: esse fuoriescono dalla pasta sfoglia e sembra che stiano a guardare i convitati.

La Stargazy Pie

La Stargazy Pie è un piatto che tipicamente viene preparato e servito due giorni prima di Natale nel paese di Mousehole, lungo la costa meridionale dell’Inghilterra.

La tradizione vuole che questo piatto sia stato creato in onore di un leggendario pescatore locale divenuto eroe. Il pescatore, durante un periodo di carestia, uscì in barca a pescare nonostante il cattivo tempo. L’uomo ritornò con 7 sardine che servirono a sfamare tutti gli abitanti del villaggio. Per questo motivo la torta si prepara tradizionalmente con 7 sardine.

Se vogliamo accingerci alla preparazione di questa tipica pie possiamo utilizzare della pasta brisè, rivestire la base di una teglia con la pasta e riempire con della pancetta, dell’uovo sodo a fettine e della cipolla. In una pentola possiamo far restringere la panna e il brodo assieme a senape e succo di limone. Una volta che avremo una crema densa potremo aggiungere un uovo sbattuto. Versare la crema nella forma e poi posizionare le sette sardine sviscerate per poi rinchiudere con uno strato di pasta. Poi cuociamo in forno a 200 C per 40 minuti sino a che la torta sarà pronta.

La storia della torta salata dall’aspetto mostruoso

Questa torta salata dall’aspetto così unico è una delle molte varianti alle pie della tradizione anglosassone.

Se decideremo d prepararla potremo sicuramente stupire e forse spaventare i nostri ospiti. Se andremo in viaggio lungo le coste della Cornovaglia ora sappiamo che non potremo non provare questo piatto così particolare.

Ecco spiegata la storia della torta salata dall’aspetto mostruoso.