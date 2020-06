C’è un cereale particolare che, nonostante le lavorazioni che subisce nei processi alimentari, non perde i suoi nutrienti: l’avena. Rispetto infatti ai più famosi e usati, orzo e frumento, l’avena ha la caratteristica di mantenersi immutata, con tutto il suo bagaglio di virtù benefiche. È una fonte straordinaria di carboidrati e fibre, capace di fornire energia e, al tempo stesso di far funzionare a meraviglia il metabolismo. “Historia magistra vitae” dicevano i latini, perché la storia ci insegna ancora una volta: ecco perché bisogna mangiare l’avena. Nelle nostre diete e sulle nostre tavole, nonostante internet, è ancora poco rinomata, mentre si sa con certezza che, i Romani, 2000 anni fa, ne vennero a conoscenza. Germani e popolazioni della Britannia infatti la usavano come alimento principe delle loro povere diete. Questo perché, l’avena è una pianta che dura tutto l’anno, non risente del ciclo biennale di coltivazione e resiste alle intemperie.

Il nettare dei purosangue e degli stalloni

I romani rimasero impressionati da questo alimento che i barbari mangiavano e, allo stesso tempo, davano da mangiare ai loro cavalli. Anche oggi, infatti, l’avena è pasto importante dei cavalli, soprattutto stalloni e purosangue, a conferma dei suoi benefici. E, quali sono dunque:

Protegge il cuore e contrasta il colesterolo

Stimola la tiroide nella sua funzione vitale

Scioglie il muco e libera le vie respiratorie

Può essere consumata dai diabetici

È ricca di vitamina B, fondamentale per il nostro organismo

Rinforza il sistema immunitario

È fonte di energia

Aiuto contro colesterolo e diabete

Oggi, sull’onda delle ricerche mediche, viene considerata in primis un aiuto contro colesterolo e diabete, la storia ci insegna ancora una volta: ecco perché bisogna mangiare l’avena. Ha un contenuto ricco di proteine, tra il 13 e il 15%. Abbonda di fibre, che stimolano il metabolismo e l’eliminazione di grassi e tossine. Inserita ormai, finalmente, nei prodotti per eliminare i chili di troppo e ridurre la glicemia. va benissimo anche nelle cure per far crescere i bambini con poco appetito e problemi di sviluppo osseo e strutturale!

