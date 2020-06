La sterlina a un bivio: o si rafforza nei confronti di euro o dollaro o tracolla

Il cambio sterlina dollaro (FX:GBPUSD) e quello contro l’euro (FXEURGBP) negli ultimi anni sono stati fortemente condizionati dalla decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Unione Europea.

Il processo è ancora in corso, per cui durante le prossime settimane potremmo ancora assistere a forti scossoni sulla sterlina nei confronti soprattutto dell’euro.

Cambio Euro Sterlina: time frame settimanale

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista, ma la forte resistenza in area 0,91299 sta frenando la continuazione del rialzo. Già a marzo le quotazioni avevano rotto al rialzo la resistenza indicata, ma la rottura non era stata confermata nella settimana successiva. Tuttavia, fino a quando reggerà il supporto in area 0,88035 rimangono intatte di vedere l’euro recuperare terreno rispetto alla sterlina.

Per le settimane successive, quindi, monitorare con attenzione in chiusura settimanale i livelli indicati.

Cambio Sterlina Dollaro: time frame settimanale

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è diretta verso il I° obiettivo di prezzo in area 1,2972. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 1,45261 (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 1,60745 (III° obiettivo di prezzo).

La forza della sterlina verrebbe messa in discussione da chiusure settimanali inferiori a 1,2. Tuttavia la settimana appena conclusasi ha dato un pre-allarme visto che c’è stata una chiusura settimanale inferiori a 1,23667. Qualora questa rottura dovesse essere confermata la sterlina si indebolirebbe molto nei confronti del dollaro.

Conclusioni

Qualora i livelli chiave indicati in precedenza dovessero essere violati, potremmo assistere a un fortissimo indebolimento della sterlina.

Approfondimento

Vendere euro contro dollaro potrebbe essere la strategia vincente nel breve periodo