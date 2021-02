A volte troppo rumore e caos può infastidirci e tutto quel che desideriamo in quei momenti è solo l’assoluto silenzio. Ma siamo davvero sicuri che l’assoluto silenzio sia meglio del rumore? Per scoprirlo basta entrare in un tipo di stanza molto particolare. Andiamo alla scoperta della stanza dove si può sentire il rumore del cuore e rischiare di impazzire.

Di cosa si tratta

Questa stanza è chiamata camera anecoica, parola che deriva dal greco antico e significa “priva di eco”. Esistono molte di queste stanze, per esempio negli Stati Uniti, a Parigi e anche in Italia (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Ferrara).

Tutte le camere di questo tipo, che hanno grandezze diverse, sono costruite in modo da annullare qualsiasi tipo di rumore. Prima di tutto la stanza viene isolata dall’esterno con diversi strati di materiale isolante (più camere una dentro l’altra, fibra di vetro, ecc). L’interno invece è progettato per assorbire tutti i rumori ed evitare la riflessione del suono all’interno della stanza. Per evitare l’eco tutta la superficie interna è ricoperta con dei cunei fonoassorbenti di schiuma e spugna. In questo modo si riesce a ricreare l’effetto di uno spazio aperto senza ostacoli.

Ma una stanza del genere a cosa serve?

A cosa serve questa stanza e i suoi effetti sull’uomo

In questo ambiente i rumori dall’esterno non arrivano, mentre quelli interni si “annullano”. Per questo motivo questa stanza si utilizza per motivi sia accademici (studi sulla sordità e sul suono) sia di sviluppi commerciali e tecnologici. Qui quindi si effettuano misurazioni e certificazioni sulla rumorosità prodotta da computer, motori, elettrodomestici, ecc.

Ma questa è anche la stanza dove si può sentire il rumore del cuore e rischiare di impazzire. Infatti chi ci entra spesso non riesce a resistere più di 15 minuti e alcuni addirittura escono dopo pochi secondi. Questo silenzio può risultare davvero fastidioso perché l’orecchio si orienta e mantiene l’equilibrio anche grazie all’eco. Se poi si rimane anche al buio l’uomo perde ogni punto di riferimento e l’esperienza in questo caso può essere di disagio. Chi l’ha testata dice di aver provato nausea, claustrofobia, allucinazioni uditive e attacchi di panico.

Ma cosa si può sentire dentro questa stanza? Chi entra in una camera anecoica diventa l’unica fonte di rumore. Inizialmente si sente il proprio respiro. Poi pian piano si inizia a percepire il battito del proprio cuore. Le testimonianze dicono che si può anche udire un ronzio, che è il suono della nostra attività cerebrale. Altri dicono di aver sentito il rumore di ossa e cartilagini, dei bulbi oculari, dello scalpo sul cranio, del sangue nelle vene. Insomma, un’esperienza davvero particolare.