I ritmi di lavoro e della vita in generale non aiutano ad arrivare, a sera, riposati. Non si vede l’ora di varcare la soglia di casa, staccare la spina, magari buttandosi sul divano a vedere un bel film su Netflix. E che dire quando il sonno, che dovrebbe essere ristoratore, in realtà non ci toglie di dosso la stanchezza?

In tanti, infatti, si svegliano al mattino sentendosi già stanchi, come se non fossero andati a letto a dormire. Anche il cambio di stagione non aiuta. Ora che arriva la primavera, ad esempio, a causa del sovraccarico di tossine accumulate in inverno, il nostro corpo potrebbe fare più fatica a riattivarsi. Insomma, pur raccomandando sempre di consultare il proprio medico, per sintomi di stanchezza persistenti e non usuali, si potrebbe cercare, magari, qualche rimedio naturale.

A volte sono proprio le nostre abitudini a farci svegliare stanchi al mattino

La stanchezza fisica come quella mentale, anche al mattino, potrebbe da molti fattori. Gli specialisti dell’Humanitas, ad esempio, hanno elencato dieci patologie che provocano il nostro sentirci stanchi e fiacchi. Al di là degli aspetti medici, però, da tenere ben presenti, occorre anche analizzare il nostro comportamento.

Quante ore di sonno facciamo per notte? Ci addormentiamo davanti alla tv? Già queste due risposte potrebbero essere indicative sullo stato del nostro riposo. Se siamo soliti, alla sera, fare il pasto importante perché durante il giorno il lavoro ce lo impedisce, potrebbe essere un motivo di stanchezza mattutina. Mangiare “pesante” non aiuta certo il sonno, soprattutto se lo facciamo tardi. Anche il consumare alcolici, in maniera eccessiva, alla sera, per non parlare della caffeina presa dopo le 16, potrebbe influenzare la nostra qualità della vita.

La stanchezza fisica come quella mentale anche al mattino si può combattere se sappiamo quali rimedi naturali prendere e cosa mangiare per non farla diventare cronica

Dopo aver esaminato le cose da non fare, soffermiamoci sugli alimenti che potrebbero aiutarci. A partire dall’acqua. Degli studi hanno dimostrato che chi assume acqua, almeno due litri al giorno, avrebbe più energia di chi beve poco. Se siamo golosi, il cioccolato fondente, assunto tre volte a settimana, nelle giuste dosi, è un nostro alleato, grazie anche alla sua funzione antiossidante.

Fare colazione con una fetta biscottata spalmando il miele, ci aiuta ad avere grande energia per la giornata. Partner ideale è anche la frutta secca, a partire dalla mandorla, che dà energia e combatte stanchezza e fiacchezza. Fidiamoci della nonna, che al mattino, quando eravamo piccoli, ci sbatteva un uovo, con la sua vitamina B che ci dà energia immediata.

In ogni caso, andrebbero assunti i cibi che forniscono magnesio e potassio, a tavola, come le verdure a foglia verde, come spinaci e broccoli. Per non parlare dei benefici delle banane. E al posto della pasta, spazio a riso integrale, orzo e avena. In ogni caso, aiutano una buona lettura rilassante alla sera accompagnata da una tisana relax o fare dell’attività fisica per ridurre lo stress accumulato. Ribadiamo, però, il consiglio di consultare sempre il nostro medico di fiducia che saprà come consigliarci nel modo migliore.