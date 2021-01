I calamari ripieni sono una pietanza tipica del Mediterraneo. Pertanto, esistono diversi modi per prepararli e diverse ricette. Una delle più note è sicuramente quella roveniente dall’Andalusia e precisamente dai dintorni di Granada. Ecco, quindi, la squisita ricetta spagnola dei calamari ripieni, detti anche “all’andalusa”.

Ingredienti per 4 persone

4 calamari;

200 g di pomodori per il sugo;

2 cipolle piccole;

1 ciuffo di prezzemolo;

2 carote;

1 bustina di zafferano;

sale e pepe q.b.;

1 uovo;

6 cucchiai di olio d’oliva per soffriggere;

pangrattato q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è pulire i calamari. Prima di farlo, è bene lavarli accuratamente. In seguito, staccare delicatamente la testa dal mantello. Prendere il mantello e rimuovere la penna di cartilagine al suo interno, con delicatezza. Gettare le interiora e la sacca che contiene l’inchiostro, qualora presente. Eliminare la pelle esterna aiutandosi con un coltellino. Infine, rimuovere le pinne del calamaro e l’occhio al centro della testa. Tritare tentacoli e alette.

Cominciare a preparare il ripieno. Sbucciare e tritare le carote e la cipolla. Metterne a soffriggere la metà a fuoco lento fino a doratura. Aggiungere i tentacoli e le alette tritati e far cuocere per altri cinque minuti. A cottura ultimata, mettere cinque cucchiai di pangrattato in una ciotola e versare i calamari e cipolla e carote soffritte al suo interno. Incorporare l’uovo, un ciuffo di prezzemolo e sale e pepe. Farcire ogni calamaro e chiuderne la sacca aiutandosi con degli stuzzicadenti.

Soffriggere carote e cipolla rimanenti. Tagliare i pomodori e metterli a loro volta in padella assieme allo zafferano sciolto in acqua e ai calamari ripieni. Mettere il coperchio sopra alla padella e lasciar cuocere per 30 minuti a fiamma bassa. Far oscillare di tanto in tanto la padella per evitare che i calamari si attacchino al fondo. Impiattarli, cospargerli del sugo rimanente e servirli. Buon appetito!

