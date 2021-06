Sembra un accostamento insolito, ma in questo bisogna davvero provare per credere. La squisita ricetta del panino polpo e burrata per volare in Puglia ad occhi chiusi.

È una prelibatezza tipica regionale che i turisti apprezzano sempre. Qui di seguito la ricetta alla portata di tutti senza essere grandi chef. Un tempo si diceva che non si poteva mangiare il solito panino. Ma oggi vanno di moda gli apericena e gli aperitivi arricchiti. Un modo di stare in compagnia e di godersi i propri ospiti senza preparare pietanze complesse.

Qui non c’è nessun rischio di insuccesso a patto di aver scelto ingredienti freschi e gustosi.

Prima di tutto scegliere un panino bianco, tondo molto morbido. Per gli appassionati di cereali è possibile anche questa variante anche se forse non era proprio alla base della ricetta pugliese.

Gli ingredienti

Poi servono 400 gr di polpo lesso che si può lessare anche da soli con grande facilità. A fine cottura basta infilzare i tentacoli con la forchetta per controllare che sia morbido.

Procurarsi 200 gr di burrata detta anche stracciatella. Circa 200 gr di pomodorini e 10 foglie di basilico fresco. Origano, sale e pepe secondo i gusti.

Come procedere

Lavare i pomodorini e tagliarli a metà mettendoli in una teglia con la parte tagliata verso l’alto. Aggiungere l’olio, l’origano e il sale. Cuocerli in forno a 160° per circa 70 minuti, poi tirarli subito fuori dal forno perché non continuino a cuocere.

Intanto tagliare a grossi pezzi il polpo lesso lasciando un ò lunga la parte finale dei tentacoli. Rosolarlo in una padella con olio e farlo insaporire con sale e pepe. I panni vanno aperti in due ed il lato interno va fatto scaldare su una bistecchiera antiaderente.

La farcitura

Versare e spalmare un po’ di passata di pomodoro fatta con i pomodorini in padella sui lati interni del panino. Appoggiare la giusta quantità di pezzi di polpo, con i tentacoli in vista, e pezzi di burrata. Aggiungere qualche foglia di basico profumato e gustare pensando alle vacanze.