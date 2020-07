Le spugne per i piatti sono forse presenti nelle cucine di tutto il mondo. Ci danno infatti una sensazione di igiene e pulito senza pari. E in più sono davvero pratiche da usare! Insomma, tutti noi ne abbiamo almeno tre o quattro a casa. Ma se non fossero igieniche come pensiamo? Avete mai pensato che la spugna per lavare i piatti può essere rischiosa per la nostra salute? Ecco quindi come rimediare.

Perché la spugna per lavare i piatti può essere pericolosa?

La spugna elimina lo sporco dai nostri piatti. E questo lo sappiamo tutti. Ciò a cui però non pensiamo mai è le conseguenze che questa azione può avere sulla stessa spugna! Infatti, i resti e l’umidità che la spugna assorbe portano a una crescita batterica senza precedenti! Stiamo parlando di batteri come la Salmonella. Insomma, c’è poco da scherzare. E questi batteri possono sopravvivere sulla spugna per diverse ore. Per questo la spugna è considerato l’oggetto più sporco delle case!

Come eliminare quindi i batteri?

Non disperiamo, ci sono infatti buone notizie. Possiamo eliminare in modo facile i batteri. Dovrete solo riscaldare la spugna in un forno a microonde. Fate attenzione. Lavate prima il vostro elettrodomestico con acqua pulita. Lasciatelo poi scaldare per due minuti e infine metteteci dentro la spugna.

In più cercate sempre di lavare con attenzione la spugna dopo ogni utilizzo. Se ne utilizzate due a rotazione sarà più semplice. In questo modo sarete sicuri che la spugna che state utilizzando sia davvero pulita! In cucina l’igiene è fondamentale. Ed è importante sapere a cosa dobbiamo fare attenzione.

Dunque, ora sapete che la spugna per lavare i piatti può essere rischiosa per la nostra salute. Ecco come rimediare. Con pochi accorgimenti il vostro utensile da cucina sarà come nuovo. E la vostra salute sarà al sicuro!