È sicuramente una delle immagini comune a molti di noi. Quando eravamo bambini e possedevamo o guardavamo il criceto di un amico correre furiosamente nella ruota della gabbia. Ora che siamo adulti la cosa potrebbe destarci dell’invidia per le calorie che potremmo smaltire anche noi imitandolo. Ma come mai questo simpatico roditore ha questa abitudine così curiosa? La spiegazione naturale del perché il criceto continui a correre all’impazzata nella ruota in questo articolo della nostra Redazione.

La ruota è fondamentale

Premettiamo, dopo aver consultato gli Esperti del settore, che la ruota è fondamentale nella gabbietta del criceto. Così come il grattatoio per il gatto o gli ossi di pelle di bufalo per la dentizione dei cani. È incredibile da pensare, ma il criceto è un animaletto molto ansioso e la sua ruota è uno sfogo fisiologico. La spiegazione naturale del perché il criceto continui a correre all’impazzata nella ruota ci fa sorridere. Non solo, perché una equipe di studiosi americani, osservando le cavie, ha stabilito che, di notte, questo esserino riesce a fare parecchi chilometri senza fermarsi. Come se avesse anche il bisogno di mantenere la linea.

Un criceto depresso

La ruota, quindi è uno strumento base per la salute mentale del nostro criceto. Ma, anche quindi per quella fisica. E, attenzione, perché, quando l’equipe a stelle e strisce ha deciso di togliere momentaneamente la ruota dalla gabbietta, l’animaletto è caduto in depressione. Un esperimento dettato dal fatto che, spesso, i piccoli roditori, correndo tutta notte, possono anche disturbare il sonno di casa. Guai, piuttosto, se ci teniamo alla salute del nostro amichetto peloso, isoliamolo acusticamente. Ma non togliamogli la ruota se non vogliamo avere un criceto con l’esaurimento nervoso.

Come capire se il criceto sta male

Lo studio americano ha anche provato un responso importante nel capire quando il nostro criceto sta male. Ciò avviene se ci accorgiamo che si mette in un angolo della gabbietta e si riempie bocca e zampe di mangime. In maniera compulsiva e ossessiva. Questo è il sintomo che ci deve preoccupare e ci deve far chiamare immediatamente il veterinario. Rimandiamo alla lettura di un approfondimento sul perché i cani fissino il vuoto.

Approfondimento

Le incredibili e curiose spiegazioni del perché i nostri cani fissino il vuoto