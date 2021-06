Che la Sardegna sia un angolo di paradiso in cui potersi dedicare delle giornate di estremo relax è ormai un segreto di pulcinella. Le sabbie dorate, l’acqua incontaminata e soprattutto il lento scorrere del tempo hanno infatti consacrato questa isola ormai da anni quale oasi estiva italiana.

Eppure, riuscire a scovare le vere perle di questo paradiso non è sempre facile. Per questo, oggi scopriremo la spiaggia stupenda dove godersi una vacanza rilassante tra fenicotteri e sabbie dorate.

Sardegna, terra di emozione tra cielo e mare

Terra antica, patria di miti e popoli indomiti, negli ultimi decenni la Sardegna si è consacrata quale meta ideale del turismo italiano.

Le sue spiagge dorate e le sue acque cristalline attirano, infatti, ogni anno centinaia di turisti desiderosi di lasciarsi alle spalle le grandi città.

Tra le mete più belle di questa isola spicca Chia, perla del sud della Sardegna. Ed è proprio qui che si nasconde un angolo di paradiso da cartolina, di quelli che si vedono una volta e non si dimenticano più. Parliamo della spiaggia “Su Giudeu”, caratterizzata da spiagge dorate e da acque veramente cristalline.

La spiaggia stupenda dove godersi una vacanza rilassante tra fenicotteri e sabbie dorate

Arrivare a Su Giudeu non è difficile. Basterà seguire la statale 195 da Cagliari fino a Pula, proseguire per altri dieci chilometri ed immettersi infine nella strada provinciale 71. Da cui sarà possibile superare Capo Spartivento ed arrivare finalmente alla spiaggia. Ad attenderci troveremo un litorale di sabbia stupendo, bassissimo e contornato da acque incontaminate. A poca distanza dalla spiaggia sarà inoltre possibile trovare il particolare stagno di Spartivento. Qui, con un po’ di pazienza, sarà possibile fotografare bellissimi volatili, tra cui non si possono non citare i fenicotteri rosa. Insomma, un piccolo angolo di paradiso che aspetta solamente di essere scoperto.

