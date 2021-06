Andare in vacanza è sicuramente uno dei momenti più belli dell’anno. Finalmente il relax, le giornate al mare e il sole sulla pelle saranno i nostri migliori amici per qualche giorno. Ma per alcune persone si pone un problema fondamentale. Infatti, i padroni di animali hanno sempre delle rogne quando si tratta di trovare luoghi che ospitino anche i loro amici pelosi. Bene, in questo caso nessun problema. Segnaliamo una regione che sarà ben felice di ospitare i nostri compagni a quattro zampe.

La spiaggia italiana paradisiaca che sarà un sogno perfetto per cani e padroni

Partiamo parlando di Albissola Marina, una spiaggia della Liguria davvero pet friendly. In questa zona italiana, infatti, ci sono diverse strutture che accettano ben volentieri i cani. E, soprattutto, ci sono alcune spiagge, in parte a pagamento e in parte libere, in cui potremo tranquillamento portare il nostro amico. In questo modo potremo trascorrere del tempo con lui, farlo divertire e concedere qualche giorno lontano della routine anche al nostro animale. Dunque, ecco la spiaggia italiana paradisiaca che sarà un sogno perfetto per cani e padroni.

Ma non è finita qui perché la Liguria offre altre attrazioni perfette per il nostro amico a quattro zampe

Ma non fermiamoci solo a questa spiaggia. La Liguria, infatti, è piena di luoghi in cui il nostro amico peloso sarà felicissimo di gironzolare. Le strutture che ospitano animali, in questa regione, sono molto diffuse, quindi non sarà difficile trovarne una adatta. Inoltre, la presenza di borghi e città renderà la vacanza con il nostro migliore amico ancora più piacevole. Infatti, avremo la possibilità di portarlo al mare nel posto indicato (o in altre spiagge che compongono la riviera ligure), ma non solo. Potremo farlo passeggiare nei borghi, portarlo in giro per Genova e dormire tranquillamente con lui in edifici che lo permettono.

