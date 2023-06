La spiaggia italiana dalla sabbia bianchissima e dal mare cristallino. Un paradiso tropicale ad accesso gratuito 

Se quest’estate avessimo deciso di andare al mare, appuntiamoci dove si trova questo piccolo paradiso tropicale. La caratteristica di questa spiaggia e di avere una sabbia bianchissima e un mare trasparente come ve ne sono pochi.

Il mare è un’opzione da non trascurare per queste vacanze. A mare ci si diverte ma nello stesso tempo genera anche una certa stanchezza. Eppure si dice che stare a contatto con l’acqua di mare distenda la mente. Perciò se ci vogliamo rilassarci, scegliamo il mare.

I cibi giusti per abbronzarsi

A mare si va anche per abbronzarsi, ma con cautela. Oltre ad utilizzare una crema che ci protegga dai raggi solari troppo forti, è importante anche l’alimentazione. Se vogliamo abbronzarci bene allora scegliamo i cibi giusti. Soprattutto quelli che contengono betacarotene che sortiscono un’azione abbronzante.

Alcune fra le più belle spiagge italiane 2023

Il sole bacia un po’ tutti i litorali d’Italia, ma non tutti hanno una spiaggia dal colore bianco e dal mare chiaro e trasparente. Tuttavia oltre al colore bisogna informarsi anche sulla qualità del mare. A questo ci pensa la Fondazione per l’Educazione Ambientale assegnando ogni anno la Bandiera blu.

Quest’anno sono state premiate nuove spiagge che hanno ricevuto questa ambita assegnazione. Eccone alcune: la spiaggia di Termoli nel Molise, Verbania in Piemonte, le Isole Tremiti in Puglia, la Rocca Scaligera di Sirmione in Lombardia. Segue Porto San Giorgio nelle Marche, la spiaggia di Orbetello a Grosseto in Toscana, Catanzaro in Calabria e San Mauro del Cilento in Campania.

La spiaggia italiana dalla sabbia bianchissima e dal mare cristallino: un piccolo paradiso

Proprio in quest’ultima zona della Campania si trova una spiaggia non molto grande ma di un fascino unico. Non a caso nel 2013 tutti l’hanno votata come la spiaggia più bella d’Italia, ricevendo il premio di Legambiente. Ed in effetti ha tutte le caratteristiche per esserlo. Un’acqua trasparente e a volte dai riflessi azzurro turchesi. La spiaggia poi ha una sabbia bianchissima da cui prende il nome: la Cala Bianca.

Bisogna dire che non è una spiaggia grande e si raggiunge in due modi. Attraverso delle imbarcazioni che partono dal porto di Marina di Camerota, nel Cilento. Oppure percorrendo un sentiero che parte da Marina di Camerota nella zona chiamata Monte di luna. Tuttavia non è un sentiero proprio semplice da percorrere. Perciò meglio optare per le imbarcazioni.

Ci troviamo in un’area marina protetta detta “Costa degli Infreschi e della Masseta” e la Cala Bianca sorge nella piccola baia del Pozzallo. Una zona che offre non solo le spiagge, ma anche all’interno una bella varietà di piante e di uccelli.

Un riferimento per i pescatori

Si racconta che i pescatori l’avessero in passato come punto di riferimento di notte, quando sembra uno specchio che rifletteva la luce della luna. La Cala Bianca è circondata da un bel verde che crea un contrasto riposante con il chiaro azzurro del suo mare. È la spiaggia italiana dalla sabbia bianchissima e dal mare cristallino.

Un’idea da accarezzare, per trascorrere una giornata tranquilla in questo piccolo paradiso tropicale della costa cilentana. Inoltre non vi sono biglietti d’ingresso. Da non dimenticare di portarsi indietro sempre una buona bottiglia d’acqua contro la sete estiva.