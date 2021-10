A volte le malattie ci costringono a una paura costante. Soprattutto se si è reduci da brutte esperienze pregresse. Queste ci portano ad affrontare il timore che un semplice malessere possa trasformarsi in qualcosa di più grave. Purtroppo, la pandemia non ci è stata d’aiuto. Anche un raffreddore può suscitare allarmismi.

Quindi, la salute è sempre al centro dei nostri pensieri. Ce ne accorgiamo quando scegliamo cosa mangiare e quando decidiamo di andare in palestra. Di contro, però, a volte tendiamo a sottovalutare dei piccoli sintomi. In questo articolo, per esempio, abbiamo visto come avere mal di schiena solo da un lato può rivelarsi sintomo di qualcos’altro.

Oggi, invece, vogliamo parlare di un’altra malattia che si nasconde dietro dolori comuni. Infatti, la spia di questa grave malattia degenerativa potrebbe essere questo insospettabile sintomo che spesso ignoriamo. Escludendo le più comuni come Parkinson, demenza, Alzheimer, sveliamo di che patologia si tratta e come progredisce nel tempo.

Una patologia in aumento

Può capitare a tutti di avvertire dolore all’anca. Questa articolazione può soffrire in caso di sedentarietà prolungata o di movimenti sbagliati. Ma cosa succede se il dolore si prolunga nel tempo e senza motivo apparente? Il motivo potrebbe nascere dal deperimento della cartilagine che ricopre questa articolazione. Questa permette il corretto funzionamento del meccanismo delle ossa. Ma quando si rovina assottigliandosi, causa l’infiammazione di tendini e legamenti.

Questa patologia si chiama coxartrosi e purtroppo in Italia è sempre più frequente. Più comunemente è conosciuta come artrosi dell’anca, è una malattia che peggiora col tempo. Come si è detto prima, a causarla è la cartilagine che si assottiglia, provocando un maggiore attrito nel movimento. Infatti, l’anca è alla base di qualsiasi movimento decidiamo di fare. Su di essa, inoltre, si sostiene quasi l’intero peso del corpo.

La coxartrosi è una malattia particolarmente delicata. Ad allarmare sono sintomi quali dolore all’anca e al femore, difficoltà nel movimento, dolore inguinale per l’irrigidimento del muscolo ileo-psoas. Ancora, si possono avvertire anche dolori al ginocchio e alla coscia, ma anche mal di schiena. Tutti questi sintomi denotano un’infiammazione dei muscoli e nervi che corrispondono all’anca.

Se prolungata nel tempo, questa sintomatologia non deve essere sottovaluta. Se si dovesse trattare di artrosi dell’anca è importante agire prontamente. Infatti, la sintomatologia è destinata a peggiorare, specialmente se non curata. Le cause della coxartrosi possono dipendere da fattori genetici, dall’invecchiamento, ma anche da lesioni o piccoli traumi non curati. Il consiglio è di rivolgersi immediatamente al proprio medico. In questo modo si potrà valutare la situazione, capire se si tratta di artrosi e iniziare le cure necessarie.