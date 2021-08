È purtroppo difficile riconoscere un tumore al polmone nelle fasi iniziali. Per questo è utile sapere quali sono i sintomi più comuni, ma anche quelli più rari. In particolare, la spia del tumore al polmone potrebbe essere questo strano gonfiore da non ignorare. Ecco di cosa si tratta.

Attenzione ai sintomi principali

Il tumore al polmone è fra i tipi di cancro più comuni, ma anche più gravi. La prima causa di questa malattia è, come quasi tutti sanno, il tabacco. Ma è bene ricordarsi che anche i non fumatori possono ammalarsi. Il secondo fattore che causa il cancro al polmone è infatti una sostanza presente in molte case, che può essere eliminata con alcune semplici soluzioni.

Oltre alla prevenzione, per guarire dal tumore al polmone è importante anche una diagnosi precoce. Tuttavia, è purtroppo difficile riconoscere la malattia nelle fasi iniziali. Infatti, in un primo momento non si fanno sentire particolari disturbi.

Solo col progredire della malattia si iniziano a notare i sintomi principali, ovvero:

tosse che non passa o peggiora, spesso accompagnata da dolore al petto;

bronchiti e polmoniti che continuano a ripresentarsi;

respiro corto;

sangue nel catarro;

debolezza e perdita di appetito.

Non sono questi, tuttavia, gli unici segnali di un tumore al polmone. Altri sintomi sono infatti più rari, ma è comunque bene conoscerli.

La spia del tumore al polmone potrebbe essere questo strano gonfiore da non ignorare

Talvolta il corpo invia campanelli di allarme che malauguratamente vengono sottovalutati. Questo vale anche per alcuni sintomi poco comuni del cancro polmonare. Per esempio, l’anticamera del tumore al polmone potrebbe essere questo sintomo che molti scambiano per dolore muscolare.

Un altro disturbo da non ignorare è un gonfiore sospetto. Come spiegano gli esperti della Fondazione Umberto Veronesi, infatti, il tumore al polmone può comprimere la vena cava superiore. Questa è un grosso vaso sanguigno che trasporta il sangue povero di ossigeno dalla parte superiore del corpo verso il cuore, che poi lo invierà ai polmoni.

Quando la vena è schiacciata, si presenta un insieme di sintomi noto come sindrome della vena cava superiore (o sindrome mediastinica). In particolare, si può osservare un gonfiore nella parte superiore del corpo, ovvero nel collo, nelle palpebre, nelle braccia e nel torace. Inoltre, il gonfiore è spesso accompagnato da difficoltà a deglutire. Chi ha notato questi sintomi deve quindi rivolgersi al medico il prima possibile.

Approfondimento

