Piante con fiori che mettono il buon umore tutto l’anno. Anche in inverno quando la natura si nasconde per il freddo, la viola del pensiero con il suo colore riempie aiuole e giardini infreddoliti. La spettacolare viola del pensiero con immensa bellezza e colore che fiorisce dall’estate all’inverno se non si commette quest’errore che può penalizzare la sua fioritura. Ci sono varie tipologie di viole e anche di svariati colori, esistono la specie annuale e perenne. Ma bisogna curarle nel modo giusto perché proprio in estate tendono a soffrire molto. Vediamo come abbellire la nostra casa, il terrazzo o il giardino con piante fiorite tutto l’anno.

La spettacolare viola del pensiero di immensa bellezza e che fiorisce dall'estate all'inverno se non si commette quest'errore

La pianta viola del pensiero si può coltivare nei giardini, sui balconi e terrazzi, anche d’inverno in quanto non hanno paura del freddo. Sono piante con poche radici e questo permette di coltivarle dovunque con facilità. Si possono avvicinare tra loro senza problemi creando nelle aiuole, con i loro colori, disegni stupendi.

Per una corretta fioritura estiva è consigliato mettere la pianta in posizione luminosa ma non esposta direttamente al sole. Si adatta a qualsiasi terreno, ma non ama i ristagni di acqua. Inoltre, il terreno deve essere umido e concimato una volta al mese con concime per le piante fiorite.

Le varietà

Esistono tanti varietà di viola del pensiero, ad esempio la più famosa è la Molly Sanderson di coloro nero vellutato. Poi, la Chalon French Riviera o la Can Can o Chalon Supreme. Per rendere il giardino un esplosione di colore da far invidia, è possibile associare viole e bulbi primaverili (narcisi, muscari, eccetera).

I fiori hanno un linguaggio simbolico e la viola del pensiero è associato alla riflessione e al ricordo.