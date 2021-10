A volte è bene sperimentare per diventare bravi cuochi. È giusto avere dei piatti forti e cucinarli spesso, ma per migliorare davvero bisogna provare cose nuove. Oggi andiamo proprio alla scoperta di un piatto molto particolare, con ingredienti che non usiamo comunemente.

In particolare, useremo un ingrediente delizioso che potrebbe avere effetti positivi sulla nostra salute. Andiamo a scoprire la spettacolare ricetta di pollo con un ingrediente segreto che aiuterebbe a contrastare l’invecchiamento.

Ingredienti

Oggi prepariamo una ricetta di pollo estremamente originale, con latte di cocco, pomodori e zenzero. Gli ingredienti sono tutti piuttosto facili da reperire:

700 grammi di petto di pollo, tagliato a strisce spesse;

750 grammi di pomodori;

400 millilitri di latte di cocco;

30 grammi di burro;

2 cucchiai di olio d’oliva;

3 bulbi di scalogno;

2 spicchi d’aglio tritati;

15 grammi di zenzero tritato;

1 litro di brodo di pollo;

2 cucchiai di zucchero;

succo di un lime;

mezzo mazzo di foglie di coriandolo tritate;

lime e basilico per servire.

L’ingrediente più speciale qui è soprattutto il latte di cocco. Questo latte è ottenuto a partire dalla polpa del cocco, l’amato frutto che tutti conoscono. Le proprietà del cocco possono essere piuttosto positive per la salute, secondo la fondazione Humanitas. Infatti, contiene dell’acido laurico, che sembrerebbe aumentare i livelli del colesterolo “buono” HDL.

Allo stesso tempo, contiene vitamine come la C. Questa vitamina è conosciuta per avere effetti di contrasto all’invecchiamento. Infatti, essa è un antiossidante che limita l’effetto negativo sull’organismo delle molecole dette radicali liberi.

Ora vediamo come preparare quest’ottimo piatto. Iniziamo sciogliendo il burro e l’olio in una grande casseruola a fuoco medio-basso. Aggiungiamo lo scalogno, l’aglio, lo zenzero, la citronella e un pizzico di sale. Cuociamo mescolando per circa 5 minuti, fino a quando lo scalogno è morbido.

Ora aggiungiamo il pollo e cuociamo a fuoco medio. Cuociamo e mescoliamo regolarmente per 5 minuti, fino ad avere un pollo un po’ dorato. Poi aggiungiamo anche il pomodoro. Cuociamo per altri 3 o 4 minuti, sempre rimestando per bene.

Ora è il momento di aggiungere il latte di cocco, il brodo di pollo e lo zucchero. Portiamo tutto a ebollizione. Cuociamo a fuoco lento per circa 15 minuti, fino a rendere la salsa un po’ densa.

Infine, aggiungiamo mescoliamo il succo di lime, il coriandolo, e volendo ancora un po’ di aglio tritato e togliamo dal fuoco. Impiattiamo e serviamo con una fetta di lime ed un po’ basilico.

