Ci sono titoli a Piazza Affari che sono davvero interessanti in quanto offrono spunti operativi di breve e lungo termine. Uno dei segreti per guadagnare in Borsa è quello di comprare aziende che fanno utili e continueranno probabilmente a farli. Per questo motivo, il nostro Ufficio Studi, oggi esprime la seguente raccomandazione operativa: la sottovalutazione e la tendenza rialzista sono ottimi motivi per comprare il titolo Gibus.

Procediamo per gradi.

In quale settore opera Gibus?

La società fondata nel 1982 e con sede a Saccolongo, capitalizza in Borsa circa 34,3 milioni di euro, progetta e produce tende da sole, pergole e vele ombreggianti in Italia e all’estero. La quotazione a Borsa Italiana è avvenuta nell’anno 2019.

Cosa attendere da ora in poi?

Il titolo Gibus (MIL:GBUS) ha chiuso la seduta del 12 febbraio a con un dell’ % rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,60 ed il massimo a 7,25.

La sottovalutazione e la tendenza rialzista sono ottimi motivi per comprare il titolo Gibus

Si stima che i ricavi cresceranno del 10,19% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) proiettano un prezzo obiettivo a 9,64 euro per azione. Il nostro Ufficio Studi, dopo un’attenta lettura dei bilanci degli ultimi anni e delle comunicazioni societarie, calcola un prezzo obiettivo fra 8,70 e 9,05.

Questo gap verrà mai colmato?

Non è detto ma potrebbe, perchè lo studio delle serie storiche ci fa dire che ci sono in circolazione titoli ampiamente sottovalutati che non salgono o anzi continuano a scendere.

Quindi, attenzione a non sottovalutare questo aspetto statistico. Per questo motivo, l’operatività su un titolo sottovalutato deve essere affidata al market timing dei grafici.

Ecco quindi, la migliore strategia di investimento da applicare al titolo Gibus:

per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, mantenere con stop loss di lungo termine a 5,01 ed obiettivo a 18/24 mesi verso 8,70/9,05. Supporto e stop loss di breve termine a 5,99 e poi 5,60. Chi vuole comprare a mercato, deve mantenere le stesse indicazioni.

Si procederà per step e di volta in volta andremo ad aggiornare fair value, obiettivi grafici e livelli di inversione.