Come abbiamo più volte scritto parlando di EXOR, la sottovalutazione di questo titolo azionario è del tutto ingiustificata. Secondo una recente analisi di Equita Sim la holding della famiglia Agnelli-Elkann quota su valori che esprimono una conto eccessivo rispetto al net asset value. Alle quotazioni attuali, infatti, questo sconto è di circa il 35%. Se poi si aggiunge che dopo la fusione FCA-PSA il profilo di rischio si ridurrà ulteriormente, le prospettive del titolo non potranno che migliorare ulteriormente.

Facendo una media delle raccomandazioni di tutti gli analisti si giunge alla conclusione che il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 41%.

Anche considerando i fondamentali, EXOR risulta essere fondamentale qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione è di circa il 60%.

La sottovalutazione di questo titolo azionario è del tutto ingiustificata. I livelli di trading da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 19 ottobre a quota 47,55 euro in rialzo dell’1,8% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La seduta del 19 ottobre potrebbe avere conseguenze molto importanti sulla tendenza di breve e non solo. Come si vede dal grafico, infatti, le ultime due sedute hanno confermato la rottura della resistenza in area 46,6 euro con conseguente inversione rialzista. In questo scenario il prossimo obiettivo si trova in area 48,5 euro. Questo livello rappresenterà un punto di svolta per le quotazioni di EXOR.

Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte ad allunghi rialzisti verso gli obiettivi in area 52,02 euro (II obiettivo di prezzo) e 55,44 euro (III obiettivo di prezzo). Qualora, invece, la resistenza non dovesse cedere si potrebbe configurare la formazione di un doppio massimo con importanti obiettivi al ribasso.

Scenario di medio/lungo periodo

Nel medio/lungo periodo la situazione è molto incerta. Sul settimanale, infatti, la tendenza in corso è ribassista, mentre sul mensile è rialzista. Tuttavia va osservato che da questo punto di vista la chiusura di ottobre è di importanza fondamentale. Una chiusura di ottobre inferiore a 45,90 euro, infatti, farebbe invertire la tendenza al ribasso e potrebbe spingere le quotazioni verso i minimi di marzo.

Qualora, invece, il supporto dovesse tenere allora si creerebbero le potenzialità per una nuova ripartenza al rialzo che