La sottovalutazione di Mondadori è enorme, ma il titolo non riesce a decollare. La cosa è ancora più incredibile se si pensa che il titolo è sul podio di Piazza Affari tra i migliori del settore media. Occupa, infatti, la terza posizione dopo RCS MediaGroup e Cairo Communication.

La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Questa sottovalutazione è anche confermata dal rapporto prezzo/utili che è sconto di oltre il 50% rispetto alla media del settore di riferimento. Anche il fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,05 euro per azione esprime una forte sottovalutazione rispetto alle attuali quotazioni. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Gli utili, infatti, sono attesi crescere mediamente di circa il 20% all’anno per i prossimi tre anni.

Secondo degli analisti che coprono Mondadori il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

La sottovalutazione di Mondadori è enorme, ma il titolo non riesce a decollare: le indicazioni dell’analisi grafica

Mondadori (MIL:MN) ha chiuso la seduta del 21 settembre quota 1,81 in ribasso dello 0,22% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Nonostante l’ottimo viatico che viene dalla valutazione del titolo, le azioni Mondadori stentano in Borsa. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e non riesce a recuperare la rottura dell’importantissimo supporto in area 1,82 euro (I obiettivo di prezzo). Le quotazioni, infatti, stanno oscillando intorno a questo livello senza per questo riuscire a prendere una direzione precisa.

Ad esempio, in chiusura di settimana scorsa sembrava che i rialzisti avessero preso il sopravvento vista la chiusura superiore a 1,82 euro. La settimana in corso, invece, vede le quotazioni in sofferenza e una nuova possibile rottura del supporto. In questo caso aumenterebbero le probabilità di vedere il titolo Mondadori scendere fino in area 1,624 euro. Si andrebbe, quindi, a concretizzare un’ottima occasione di acquisto. La massima estensione del ribasso in corso passa per area 1,428 euro. Infine, facciamo notare come il segnale in corso sullo Swing Indicator sia di vendita.

Qualora, invece, si dovesse ripartire al rialzo, le quotazioni potrebbero dirigersi verso i massimi del 2017 in area 2,5 euro.