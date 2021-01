Mercati azionari internazionali che continuano a muoversi in modo alterno e di giorno in giorno si assiste a segnali contrastanti. Dove porterà questa fase laterale? Difficile al momento stabilire la cosa con affidabilità anche se la chiusura odierna di contrattazione potrebbe dare maggiori indicazioni in merito. Frattanto a Wall Street continua la stagione degli utili e i nostri studi continuano a concentrarsi sulle società americane che potrebbero fare la differenza nei prossimi mesi.

Entriamo nel vivo del nostro report ed andiamo a spigare perchè la sottovalutazione di Honeywell non è un motivo per comprare ora il titolo.

La società si occupa di tecnologia avanzata e opera in tutto il Mondo. Il titolo (NYSE:HON) ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 gennaio a 202,84. Da inizio anno ha segnato il minimo a 196,53 ed il massimo a 214,01. Nel 2020 invece, a 99,87 e a 216,70. Il titolo dal 1986 ad oggi è salito dai 9,34 dollari fino ai valori attuali con una performance del 2071,73%. Un risultato straordinario! Continuerà questa salita oppure potrebbe essere giunta ad un livello che potrebbe lasciare spazio ad una correzione di medio lungo termine?

La sottovalutazione di Honeywell non è un motivo per comprare ora il titolo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9,38% all’anno.

Dividend Yiel dell’1,83%

Le raccomandazioni degli altri analisti (24 giudizi) stimano il fair value a 207,17. I nostri studi invece, portano ad un calcolo di 235 dollari per azione. Cosa attendere da ora in poi?

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 157,55/179,77

area di massimo 245,58/263,01

Dai livelli attuali quindi le quotazioni potrebbero scendere anche di un 10% almeno.

Quale strategia di investimento adottare?

Fino a quando non verrà superato 208,67 in chiusura giornaliera, il pericolo di nuovi ribassi sarà all’ordine del giorno. Per il momento meglio attendere sviluppi e rimanere a bordo campo. Per chi invece, ha il titolo nel proprio portafoglio, lo stop loss di lungo termine va inserito a 158,65.