Dopo il tentativo di break rialzista cui abbiamo assistito ad aprile, il titolo si è ridimensionato muovendosi in una lunga fase laterale che va avanti ormai da mesi. C’è, però, un aspetto che potrebbe giocare un ruolo molto importante nelle prossime settimane. La sottovalutazione del titolo TAS potrebbe essere la chiave giusta per rompere gli indugi e scattare al rialzo.

Che il titolo sia sottovalutato, infatti, è evidente da qualunque indicatore si consideri. Ad esempio, se si guarda al rapporto prezzo/utili c’è spazio per una performance del 50% rispetto ai livelli attuali.

La sottovalutazione del titolo TAS potrebbe essere la chiave giusta per rompere gli indugi e scattare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario TAS (MILTAS) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 1,865 euro in rialzo dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma nelle ultime settimane le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 1,805-1,865 euro. Solo la chiusura oltre uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità ai prezzi delle azioni TAS.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e il potenziale rialzista si aggira intorno al 20% nel caso in cui si raggiunga la massima estensione del rialzo in corso.

Al ribasso, invece, il livello chiave passa per area 1,7 euro. Ribassi fino a questo livello sono possibili, ma solo una chiusura settimanale a esso inferiore farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Per il lungo periodo la tendenza in corso è rialzista, anche se lo Swing Indicator sta perdendo la sua spinta propulsiva. Gli obiettivi sono quelli indicati in figura e solo una chiusura mensile inferiore a 1,68 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

