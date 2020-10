La sottovalutazione del 95% di questo titolo azionario è un buon motivo per comprarlo ora? La risposta è sì e forti motivazioni in tal senso arrivano dalle indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Di suo il titolo risulta essere fortemente sottovalutato quando si confronta con il suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Con questo approccio, infatti, si stima una sottovalutazione del 95%.

Per il resto la situazione finanziaria della società è buona con un indice di liquidità superiore a uno.

La sottovalutazione del 95% di questo titolo azionario è un buon motivo per comprarlo ora?

Il titolo Enertronica Santerno (MIL:ENT) ha chiuso la seduta del 30 settembre in rialzo del 4,68%, a quota 1,23€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come facciamo a dire che il momento è propizio per acquistare questo titolo azionario? Giungiamo a questa conclusione dall’analisi combinata del time frame settimanale e di quello mensile.

Sul settimanale, infatti, la proiezione in corso è ribassista, ma ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in aera 1,131 euro. Qualora la settimana in corso dovesse chiudere sopra questo livello, dopo averlo cercato di rompere con insistenza, allora si potrebbe entrare in acquisto con stop rigido nel caso di chiusura settimanale inferiore a 1,131 euro.

Acquistare a questi livelli potrebbe essere potenzialmente molto profittevole vista la proiezione in corso sul time frame mensile. Come si vede, infatti, la tendenza in corso è rialzista e ha obiettivi ambiziosi in area 4,27 euro per un potenziale massimo guadagno del 250%. Gli obiettivi più vicini, invece, presentano un potenziale di apprezzamento del 60% e 150%.

Una conferma dell’esplosione rialzista sul time frame mensile si avrebbe nel caso di una chiusura mensile superiore a 1,443 euro.

Per chi è interessato al titolo, quindi, monitorare con attenzione la chiusura della settimana in corso.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

