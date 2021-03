Lo yogurt alla frutta è uno degli alimenti preferiti da tanti, in Italia e nel mondo, per fare colazione o come sana merenda. Ed è proprio qui l’errore. Questo cibo che viene spesso considerato più sano di un dolce o una merendina non sempre lo è!

Ecco perché in questo articolo sveleremo la sorprendente verità dietro questo alimento che sembra sano ma non lo è.

La verità sulla frutta

Succede a molti infatti di credere, sbagliando, che uno yogurt alla frutta contenga le stesse vitamine, minerali e fibre che si possono trovare nei frutti stessi. Se si va però a controllare, in 125 grammi di yogurt il quantitativo medio di frutta reale non supera di tanto i 10 grammi. Una quantità davvero esigua se pensiamo che una mela o una banana mediamente pesano intorno ai 150 grammi l’una. Quello che stiamo gustando, infatti, non è altro che zuccheri, additivi e correttori del sapore che non hanno proprio nulla di sano o naturale.

Lo stesso si potrebbe dire per quanto riguarda i valori calorici e gli zuccheri di questo alimento. Questi yogurt, infatti, contengono anche fino a 5 volte il quantitativo di zucchero di uno yogurt bianco naturale, rendendoli veri e propri dessert.

Come e cosa scegliere in alternativa

Una buona alternativa consigliata dai nutrizionisti è sempre quella di sostituirli con vera frutta, magari a pezzi in un “vero” yogurt bianco. O anche, se proprio non se ne vuole fare a meno, possiamo scegliere quelli con la lista degli ingredienti più corta. Uno spuntino sano di questo tipo dovrebbe contenere solo latticini e fermenti vivi. Vanno invece evitati gli zuccheri aggiunti (come il fruttosio o “lo zucchero della frutta”), gli aromi vari e i conservanti. Uno yogurt sano non dovrebbe mai superare i 5 o 6 grammi di zuccheri e carboidrati e fornire intorno alle 50 chilocalorie ogni 100 grammi.

Ecco quindi che abbiamo svelato la sorprendente verità dietro questo alimento che sembra sano ma non lo è.

