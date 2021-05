La sorprendente storia di 3 titoli che hanno sbancato Piazza Affari nell’ultimo anno e adesso sono nuovamente in rampa di lancio

Tra i titoli a larga capitalizzazione in Piazza Affari, ci sono alcuni che negli ultimi 12 mesi hanno avuto una performance straordinaria. In particolare 3 hanno più che raddoppiato di valore, un po’ a sorpresa perché sono azioni di settori fortemente colpiti dalla crisi economica. Stellantis, CNH Industrial e Banco BPM negli ultimi 12 mesi hanno surclassato tutte le altre blue chip. Il primo e il secondo titolo appartengono alla galassia ex Fiat e in questi mesi hanno goduto dell’operazione di fusione di Fiat con Peugeot. L’aggregazione ha dato vita al gruppo Stallantis. CNH da maggio 2020 a oggi è salita del 167%, mentre Stellantis ha guadagnato il 159%.

L’altro titolo è Banco BPM. L’azione in 12 mesi ha guadagnato oltre il 150%. Il titolo sale sull’ipotesi che circola da mesi di una possibile aggregazione con BPER Banca. Una aggregazione su cui il mercato sta scommettendo e che ha spinto i prezzi a questa straordinaria performance. Eppure, il titolo ha ancora grandissimi margini di rialzo. Basti pensare che a giugno del 2015 ha raggiunto un massimo di 12 euro.

Nelle prossime settimane il superamento dei 2,8 euro, porterà i prezzi al primo target di 3 euro. Ma l’azione potrebbe salire fino a 3,5 euro, area di massimo degli ultimi 5 anni. Al ribasso un primo allarme scatterebbe con un ritorno dei prezzi sotto 2,5 euro. Ma una nuova fase ribassista si concretizzerebbe solamente con una discesa dei valori sotto 2,2 euro.

Stellantis è sui massimi degli ultimi 3 anni. Tuttavia la spinta propulsiva iniziata a marzo dello scorso anno, da tre mesi si è arrestata. Al rialzo il superamento dei 15,5 euro aprirebbe la strada verso il traguardo psicologico dei 20 euro. Al contrario, se i prezzi tornassero sotto 13,5 euro c’è il rischio dell’inizio di una fase ribassista.

CNH Industrial

Della sorprendente storia di 3 titoli che hanno sbancato Piazza Affari nell’ultimo anno e adesso sono nuovamente in rampa di lancio, fa parte CNH. L’azione, (MIL:CNHI), è sui massimi di sempre. Dopo due mesi di pausa, a seguito di un forte rialzo, adesso i prezzi danno segnali di voler tornare a correre. Il superamento dei 14,7 euro spingerà l’azione a 15 euro e poi al target psicologico dei 20 euro. Al ribasso un allarme scatterebbe con il ritorno dei prezzi sotto quota 13 euro. Ma una discesa sotto 12 euro spingerebbe l’azione a 10 euro.

