Viaggiare non è solamente l’occasione per prendersi una pausa dalla monotonia della vita di tutti i giorni. È molto, ma molto di più di questo. Soprattutto uscendo dai confini nazionali del proprio paese, andare in altri luoghi vuol dire innanzitutto venire a conoscenza di una nuova visione del mondo. Di quella che appunto definiamo cultura. E per farlo è necessario semplicemente immergersi nelle usanze di quel popolo, e cercare un contatto con le persone che ne fanno parte.

Manca poco

Un discorso come quello appena fatto suona quasi ironico e paradossale al giorno d’oggi. Ma i tempi stanno cambiando, e la fine di questo incubo sembra davvero essere vicina. Tra poco dunque potremo ricominciare a viaggiare, ed iniziare nuovamente a conoscere nuovi aspetti culturali fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Nell’attesa che questo sia possibile, oggi vogliamo svelare un interessantissimo aspetto della cultura anglosassone. Ecco infatti svelata la sorprendente ragione per cui in Inghilterra non si cammina sulle crepe del marciapiede.

Meglio di no

Sono proprio piccoli dettagli come quello di cui andremo a parlare tra poco che ci fanno sentire ancora più uniti come popoli. Ed il motivo è semplice. Scoprendo queste particolarità infatti notiamo sempre di più come siano incredibili le somiglianze tra le culture. Del resto in questo caso parliamo di un atto di superstizione, che non ha nulla di diverso rispetto al nostro gatto nero, o allo specchio rotto. È però interessante vedere come paese che vai, superstizione che trovi. Infatti in Inghilterra i superstiziosi preferiscono, quando camminano, non poggiare i piedi sulle eventuali crepe che si possono trovare nel cemento. Perché? Colpa di una superstizione come dicevamo o, per meglio dire, di una rima.

“Step on a crack, break your mother’s back”, che in italiano tradurremo in “cammina su una crepa, e farai rompere la schiena a tua madre”. Come possiamo vedere si tratta di un semplice detto diffusissimo tra il popolo, che però porta poi ad una superstizione comune. Niente di sconosciuto per noi italiani, che ne abbiamo diversi di questi esempi. Ciononostante è sempre interessante, nonché culturalmente utile e appagante, conoscere quanto più possibile questi piccoli dettagli culturali di altri popoli. Ecco dunque il motivo per cui oggi abbiamo svelato la sorprendente ragione per cui in Inghilterra non si cammina sulle crepe del marciapiede.