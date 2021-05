Insieme al frigorifero, il forno elettrico è sicuramente l’elettrodomestico a cui nessuno rinuncia perché comodo e facile da usare. Consente di cuocere in tempi più o meno brevi una serie di pietanze gustose e di preparare cibi dolci e salati. Quel che tuttavia scoraggia chi lo usa è proprio l’idea di doverlo pulire dopo la cottura di alcune particolari pietanze che sporcano le pareti interne. Altra zona in cui si annida lo sporco più resistente è la serpentina che corre lungo il bordo superiore.

Tuttavia a volte accade che ad essere particolarmente sporche e unte di grasso siano invece le teglie ed è davvero faticoso scrostare i residui della cottura. Si perde molto tempo e occorre olio di gomito per rimuovere le incrostazioni con le spugnette e sgrassatori tanto che spesso bisogna lasciarle in ammollo. Ecco dunque la sorprendente novità per pulire il piatto del forno incrostato senza fatica e risciacquo da un’idea geniale di una donna.

Conoscendo un rimedio rapido ed efficace per togliere le incrostazioni di cibo dalla leccarda del forno lo si potrà così utilizzare con maggiore frequenza. Del resto sicuramente il forno elettrico o a gas che sia è sicuramente comodo e utile. E i nostri consulenti sottolineano che “È davvero incredibile quanto costa accendere per un’ora il forno elettrico e quanto consuma quello a gas”. Di conseguenza andiamo a conoscere la sorprendente novità per pulire il piatto del forno incrostato senza fatica e risciacquo da un’idea geniale di una donna. Non stupisce ovviamente che a ideare tale soluzione efficace, economica e rapida sia stata una donna. E in particolare una casalinga a cui, come tutti sanno, spetta non solo cucinare ma soprattutto rassettare e ripulire gli elettrodomestici di uso quotidiano.

La sorprendente novità per pulire il piatto del forno incrostato senza fatica e risciacquo da un'idea geniale di una donna

Con 3 semplici mosse è infatti evidente come vengano via le incrostazioni dalle leccarde del forno. Nella maggior parte dei casi si consiglia di versare acqua calda nei piatti da forno, aspettare che i residui di cibo si ammorbidiscano e poi iniziare a strofinare.

Con questo incredibile metodo invece non occorre fare fatica e soprattutto si risparmia molto tempo. In sostanza è sufficiente procurarsi una pastiglia da lavastoviglie, acqua bollente e detersivo liquido che solitamente si utilizza per lavare i piatti. Dapprima occorre distribuire il detersivo liquido per piatti sulla leccarda, poi versare acqua bollente e mettere al centro la pastiglia da lavastoviglie. Nel giro di pochi minuti il risultato giunge puntuale e sorprendente tanto più che non comporta la fatica di strofinare e di rovinarsi mani e unghie.

