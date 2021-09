Qualunque sia l’indicatore utilizzato l’attuale valutazione della società risulta essere eccessiva sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano. Tuttavia, la sopravvalutazione delle azioni NVP non sembra impedire la continuazione del rialzo.

Va anche osservato che se non ci sono altre caratteristiche specifiche del titolo che incentivano all’acquisto. Ad esempio, l’indice di liquidità è inferiore a 1 esprimendo una sofferenza, seppur lieve, della posizione finanziaria della società.

Una nota importante prima di concludere e passare all’analisi grafica. NVP ha una capitalizzazione superiore ai 20 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro. Come si vede nel grafico, infatti, il volume scambiato in una settimana di contrattazioni si aggira intorno ai 10.000 pezzi. Questo volume corrisponde a un controvalore di poco più di 30.000 euro a settimana. Si comprende, quindi, come con piccole somme sia possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

La sopravvalutazione delle azioni NVP non sembra impedire la continuazione del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 9 settembre in rialzo dell’1,85 rispetto alla seduta precedente a quota 3,30 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la proiezione in corso è rialzista. Tuttavia sta incontrando forti difficoltà a superare il forte ostacolo in area 3,54 euro costituito dal I obiettivo di prezzo.

Questa difficoltà si sta pian piano trasformando in un movimento laterale contenuto in un trading range la cui base è costituita dal supporto in area 2,98 euro. Per le prossime settimane, quindi, i livelli da monitorare in chiusura settimanale sono 2,98 euro e 3,54 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 3,54 euro aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Primo fra tutti 4,46 euro (II obiettivo di prezzo) seguito dal III obiettivo di prezzo in area 5,4 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 2,9 euro, mentre la massima estensione ribassista passa per area 1,6 euro.

Approfondimento

