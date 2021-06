Iniziare la convivenza con un amico a 4 zampe non sempre è semplice. Molto spesso le cose non filano per il verso giusto, soprattutto se abbiamo adottato un animale adulto. Oppure se l’equilibrio all’interno della famiglia è stato sconvolto, magari dall’arrivo di un figlio. Il nostro amico peloso va accompagnato in un delicato processo di reinserimento. E per questo dobbiamo essere preparati e conoscere i metodi giusti da applicare per non sbagliare e creare danni peggiori. Soprattutto se il pelosetto in questione è un gatto. Di seguito la soluzione vincente e creativa per convivere serenamente con un gatto difficile e riconquistare la serenità in casa.

Cose da evitare

I più comuni segni di disagio nel felino sono di questo tipo: il marcare il territorio, diventare aggressivo oppure schivo. Esaminiamo con attenzione l’ambiente in cui viviamo. La sua cuccia, non deve essere situata in un luogo di passaggio. Rappresenta il punto in cui si rende vulnerabile, perciò deve essere in un luogo tranquillo. Per lo stesso motivo anche la sua lettiera deve trovarsi al riparo. Inoltre poiché i gatti sono molto sensibili agli odori assicuriamoci che la sabbietta assorbente sia di qualità. La dieta, se solida, deve essere accompagnata da abbondanti quantità di acqua, sempre pulita e fresca. Meglio utilizzare le fontanelle col filtro.

Dopo aver fatto tutto ciò?

Può essere che la motivazione che causa l’irrequietezza del nostro animale non sia fra quelle sopra citate. Magari si è inserito nella famiglia un nuovo componente, oppure abbiamo cambiato casa. Una soluzione sempre utile è quella di favorire la sicurezza del nostro gatto. Egli deve percepire che l’ambiente domestico per lui è un luogo sicuro e per poterlo fare, è necessario che osservi le dinamiche da una postazione tranquilla. Dall’alto.

Una soluzione creativa per ritrovare la tranquillità

Perciò possiamo cimentarci in un divertente progetto creativo. L’idea è quella di predisporre nei locali living, dove trascorriamo la maggior parte del tempo, un sistema di mensole a cui potrà accedere e osservare la scena dall’alto in totale sicurezza. Gli daremo i suoi tempi per approcciarsi alla nuova situazione tranquillizzandolo e senza forzarlo. È possibile rendere le mensole più carine anche esteticamente pur mantenendo funzionalità e facilità di pulizia.

Sarà sufficiente appoggiarvi sopra dei cuscini, essi saranno fissati alla mensola con del velcro adesivo. In questo modo il nostro amico sarà comodo e il cuscino non cadrà. Per differenziarle, su alcune si potrà appiccicare allo stesso modo porzioni di tappeti verdi soffici. Quelli che sembrano erba. Saranno facili da aspirare e pulire e decoreranno in modo simpatico la parete. Il nostro gatto apprezzerà moltissimo. Questa la soluzione vincente e creativa per convivere serenamente con un gatto difficile e riconquistare la serenità in casa