Molte donne conoscono l’odiosa sensazione di portare i capelli con la riga al centro, magari legati, e notare come questa non sia perfetta. Ai lati della riga a volte mancano dei capelli e il rischio è quello di sembrare senza. La soluzione per una perfetta riga dei capelli è ancora una volta il make up e la Redazione di ProiezionidiBorsa mostra come fare.

La coda con la riga al centro

Una delle acconciature d’indubbia eleganza è la coda bassa, un raccolto che sfida gli anni ed è sempre di grande tendenza. Gli ultimi tempi hanno determinato un ritorno alla riga portata al centro, anche quando i capelli sono raccolti in un’acconciatura.

Uno dei problemi più frequenti, tuttavia, è quello di non riuscire a ottenere una riga perfetta, senza sembrare con pochi capelli. Lungo la riga centrale notiamo subito la mancanza di qualche ciuffo o una minore pienezza di capelli. Con il make up è possibile ovviare a questo problema e ottenere un raccolto basso impeccabile.

Un ombretto e un correttore

La soluzione per una perfetta riga dei capelli è ancora una volta il make up. Dividere i capelli tracciando una riga al centro con l’aiuto di un pettine a denti stretti. Legare i capelli in una coda bassa con un elastico e annodare attorno all’elastico un foulard, i cui lembi andranno lasciati cadere lungo le spalle. È il momento di pensare alla riga centrale. All’attaccatura dei capelli od ovunque sussista un po’ di diradamento, picchiettare dell’ombretto dello stesso colore dei propri capelli.

Tutto questo sempre cercando di non coprire di ombretto la riga centrale. Poi, con un pennello da eye-liner o comunque piatto e sottile, ripercorrere la riga dei capelli con un correttore chiaro. Questo servirà ad avere una riga ben nitida e a creare un distacco visivo importante tra il cuoio capelluto e i capelli.

Prodotto per sopracciglia

Per rendere il tutto realistico ed evitare l’effetto artefatto del solo ombretto, procedere come segue. Munirsi di un prodotto per sopracciglia, quello cioè con cui disegniamo i peli mancanti. Disegnare qualche ciuffo di capelli partendo dalla riga e scendendo di poco con un piccolo scatto, esattamente come per le sopracciglia e sfumare leggermente. Così facendo otterremo una riga perfetta e un raccolto impeccabile ed elegante.