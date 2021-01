Alcuni problemi che affrontiamo tutti i giorni sembrano troppo irrilevanti e troppo imbarazzanti per soffermarci alla ricerca di una soluzione. Il re dei problemi banali e imbarazzanti è sicuramente quello di doversi sedere tutte le mattine su una tavoletta del water ghiacciata. Non c’è nulla di meno piacevole appena svegli che subire uno shock termico del genere, specialmente in inverno quando abbiamo appena dovuto abbandonare il nostro comodo e caldo bozzolo tra le coperte.

Ma niente paura, per quanto il problema possa sembrare imbarazzante, oggi comincia a diffondersi una soluzione semplicissima e geniale. Ecco la soluzione per scampare alla tavoletta gelida del water al mattino.

Basta sostituire la tavoletta con una in legno

Per risolvere l’eterno problema della tavoletta gelida del water sono state proposte anche soluzioni high-tech. Ad esempio, si può sostituire la nostra tavoletta con una elettrica e dotata di scaldino. Ma non occorre spendere soldi in bislacche invenzioni tecnologiche. La soluzione che tutti stanno usando per scampare alla tavoletta gelida del water al mattino è molto più semplice: si tratta di sostituire la classica tavoletta di plastica o di ceramica con una più modesta e molto meno fredda tavoletta di legno. Ma perché si adotta questa soluzione?

Il legno è molto meno freddo di plastica o ceramica

Utilizzare una tavoletta del water in legno non è affatto un’idea nuova. I primi water domestici avevano di solito la tavoletta in legno, materiale molto più economico e disponibile della ceramica o della plastica. Ma la tavoletta in legno non è soltanto più fedele alla tradizione: può ritornare molto comoda anche ai giorni nostri. Il legno, infatti, tende ad essere molto meno freddo della plastic. In questo modo, non darà alcuno shock termico alla nostra pelle delicata quando ci toccherà sederci sul water appena svegli. La soluzione per scampare alla tavoletta gelida del water al mattino è quindi questa.

Per un water non soltanto comodo ma anche pulitissimo, ecco un metodo semplice e geniale per rimuovere le incrostazioni ostinate dal wc.