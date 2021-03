I rimedi naturali per la salute della chioma sono ormai tantissimi. Tutti risolvono diverse problematiche dei capelli e la Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende fornire il suo contributo in questo. Che si tratti di capelli lisci o ricci, avere qualche nodo è del tutto normale. Ma la soluzione per capelli sempre annodati è questo spray districante fai da te che è possibile preparare con tantissima semplicità. Ecco quali ingredienti impiegare e come applicarlo correttamente sui capelli.

I benefici della sua applicazione

Pettinare i capelli dopo il lavaggio è una vera e propria tortura per la chioma. Con l’acqua il capello cambia il suo grado di elasticità e tende a spezzarsi con maggiore semplicità. Un’accortezza importante per la chioma è quella di pettinare i capelli prima dello shampoo.

Così facendo, gli eventuali nodi scompariranno già quando il capello è asciutto e senza correre il rischio di rotture. Ma se questo non bastasse, ecco che la soluzione per capelli sempre annodati è questo spray districante fai da te. Con cosa prepararlo e come applicarlo sui capelli?

Cosa utilizzare

Consigliamo di mescolare 100 milligrammi di acqua e 100 di aceto di mele. Poi occorreranno 30 milligrammi di olio di cocco. Sarebbe preferibile usare quello frazionato, per come spiegato dalla Redazione in questo precedente articolo concernente sempre la cura dei capelli.

Poi alcune gocce di olio essenziale di camomilla. È possibile sostituire quest’ultimo con altri oli essenziali per la cura dei capelli, come quello di cedro, di malaleuca o di rosmarino. Molto dipenderà dai propri gusti personali.

Come applicarlo

Consigliamo di riporre tutti gli ingredienti in un flacone dosatore spray per vaporizzare il prodotto all’occorrenza. Suggeriamo di applicarne una generosa dose subito dopo lo shampoo e prima di pettinare i capelli. Le vitamine contenute nell’aceto di mele rafforzano i capelli e donano lucentezza.

L’olio di cocco, invece, inspessisce i capelli e ne favorisce la crescita. Gli oli essenziali copriranno l’odore dell’aceto di mele e costituiranno una grande coccola per i capelli. Tutti questi ingredienti sono a composizione acquosa od oleosa. Per tale motivo questo spray è perfetto per districare i capelli prima del loro incontro con il tanto temuto pettine.