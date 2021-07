L’aria condizionata sta diventando sempre più una prima necessità e non un accessorio di lusso. Può essere, però, difficile installarla in una casa in cui si vive da anni, perché significa spaccare letteralmente tutti i muri. Ecco, quindi, la soluzione per avere l’aria condizionata efficace e portatile senza pagare un impianto costoso.

Senza nemmeno aprire la finestra

La soluzione più immediata è acquistare un apparecchio portatile, meglio se senza tubo. In questo caso, infatti, non si dovrà nemmeno aprire la finestra per permettere lo sfogo dell’aria calda all’esterno. Ciò significa che questi apparecchi possono iniziare a funzionare solo attaccandoli alla corrente, senza preoccuparsi della vicinanza di una finestra.

Ogni medaglia ha il suo rovescio. In questo caso il rovescio è dato dalla potenza non particolarmente elevata. Se con uno split a muro si può pensare di raggiungere temperature polari, con questi apparecchi portatili non sarà così.

Cosa è un raffrescatore

Per questo motivo questi apparecchi vengono definiti raffrescatori più che condizionatori. Il risultato che consentono di ottenere, tuttavia, può essere più che soddisfacente. Basti ricordare alcuni tradizionali consigli che si danno sull’uso dei condizionatori veri e propri. Per ridurre i consumi degli split spesso ci consigliano di usare la funzione deumidificazione e non quella raffrescamento. Con la sola funzione deumidificazione si raggiunge già una situazione assolutamente gradevole in casa. La stessa cosa avverrà con il raffrescamento garantito dall’apparecchio portatile.

Le caratteristiche tecniche da controllare

Per prima cosa, ricordiamo che gli apparecchi portatili hanno un serbatoio in cui si raccoglie l’acqua prodotta con il raffrescamento dell’aria. Il serbatoio va svuotato periodicamente. Più il serbatoio è grosso e meno spesso saremo costretti a svolgere questa operazione. Se il serbatoio è troppo grosso, però, sarà pesante da svuotare. Per esempio, in commercio si trovano modelli con il serbatoio che varia da 5 a 10 litri.

Molto importante anche la rumorosità dell’apparecchio, espressa in decibel sull’etichetta. Più è bassa e più sarà facile usarlo anche di notte.

Il consumo di energia elettrica è espresso dalla potenza in Watt. Più l’apparecchio è potente e più consuma, ma sarà anche adatto a raffrescare stanze più ampie.