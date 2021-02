Può succedere che gli anelli che una volta ci andavano perfettamente ora ci diano problemi. Per alcuni, diventano troppo stretti, e danno fastidio. Per altre persone il problema è opposto: pensiamo ad esempio a chi si è sottoposto ad una dieta. Essa può portare ad avere dita più magre e quindi non più adatte ai vecchi anelli.

Inoltre, può sempre succedere che un regalo sia sbagliato, e che non abbia le misure giuste. Anche in questo caso si rischia di avere un anello troppo grosso. E questo dà problemi non indifferenti se lo si indossa. Infatti l’anello potrebbe cadere e perdersi. Vediamo quindi come porre rimedio a questa situazione: ecco la soluzione low cost per stringere un anello troppo largo.

Non è necessario spendere troppo

La soluzione di cui si parla più frequentemente è quella di andare da un orafo e farsi restringere l’anello. Si tratta di un’operazione delicata di rimozione del materiale in eccesso, che chiaramente possono solo fare professionisti abili. Senza dubbio un’ottima soluzione, ma piuttosto costosa, spesso di diverse decine di euro. Inoltre, se il lavoro non è svolto bene, si rischia di danneggiare l’anello. Vediamo quindi come risolvere senza pesare troppo sul portafogli, ed evitando ogni possibile danno.

L’alternativa

Esistono in commercio (anche online) dei riduttori per anelli che fanno proprio al caso nostro. Si tratta di piccoli oggetti di plastica, che si attaccano all’anello, creando uno spessore tra anello e dito. Sono perfettamente trasparenti, quindi sono invisibili anche per chi guarda l’anello da vicino. La plastica di cui sono composti è morbida ed elastica, e questo garantisce di non danneggiare l’anello, ed inoltre garantisce comodità. Non dovremo quindi preoccuparci di fastidi alle mani dopo aver indossato l’anello per molte ore di fila.

Poichè sono oggetti molto semplici, hanno anche un costo estremamente ridotto: meno di dieci euro anche per i migliori.

Ecco dunque la soluzione low cost per stringere un anello troppo largo. Una soluzione comoda, pratica, ed economica.