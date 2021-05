Uno dei problemi più frequenti con cui bisogna avere a che fare in una casa è sicuramente la gestione dello spazio. Non ce n’è davvero mai abbastanza! Questo capita soprattutto nella camera da letto, dove comò, armadi e comodini spesso strabordano e non sono sufficienti a contenere tutto.

Oggi vedremo qual è la soluzione geniale per ricavare tantissimo spazio in più nella camera da letto, aggiungendo anche un tocco di stile. Scopriremo a breve di cosa si tratta.

Sfruttare anche gli spazi più impensabili

Il problema di avere pochissimo spazio a disposizione è ancora più sentito per chi è alle prese con il cambio di stagione. Spesso, infatti, si arriva al punto di non sapere più dove mettere tutti quegli scatoloni pieni di piumoni, lenzuola pesanti e vestiti invernali.

Eppure, sotto il nostro letto matrimoniale potrebbe esserci abbastanza spazio, se solo ci fosse un modo per tenere tutto nascosto.

Infatti, la soluzione geniale per ricavare tantissimo spazio in più nella camera da letto, aggiungendo anche un tocco di stile, è proprio il vestiletto.

Un’idea per rendere anche il proprio letto più elegante

Il vestiletto, o mantovana giroletto, è una sorta di lenzuolo che viene inserito tra il materasso e la rete del letto. Questo ha la funzione molto pratica di coprire i tre lati del letto, compresi i piedi e lo spazio sottostante.

Quindi, questo lembo di tessuto, serve soprattutto a nascondere tutti quei contenitori, pieni di biancheria ed oggetti, messi sotto al letto per motivi di spazio.

In commercio esistono davvero tantissimi tipi di vestiletto e sono diversi sia per colore, che per fantasia, che per tessuti. Oltre ad avere una funzione pratica, ha anche una funzione estetica.

Grazie a questo tocco in più, infatti, il letto sembrerà immediatamente più elegante, come se fosse inserito in una lussuosa stanza di hotel.

Quindi, con questo semplice corredo risolveremo non solo il problema del poco spazio in camera, ma riusciremo a dare nuova vita al nostro letto.