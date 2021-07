Chi ha un cane in casa sa bene che uno dei problemi principali, che riscontriamo quotidianamente, è l’enorme quantità di peli che lascia in giro.

Siamo costretti a passare l’aspirapolvere tutti i giorni e, in alcuni casi, anche più volte al giorno.

Se poi i nostri cuccioli sono abituati a salire sui letti e sui divani, il problema si amplifica.

Molti decidono infatti, di insegnare ai propri animali a rimanere nella propria cuccia, proprio per evitare che anche letti e divani vengano riempiti di peli.

Naturalmente, questo problema si presenta più per alcune razze che per altre. Senza dubbio, i cani a pelo lungo ne perdono di più, soprattutto al cambio di stagione.

Anche molti cani a pelo corto ne possono perdere a ciuffi. Ma la situazione è leggermente più semplice.

Esistono anche alcune razze, come il barboncino toy, che non perde il pelo, nonostante non abbia il pelo cortissimo.

La soluzione geniale per portare il cane in macchina senza lavarla di continuo

Le soluzioni per risolvere questi problemi sono diverse. Innanzitutto, è molto importante spazzolarli almeno una volta al giorno. Quando è possibile, anche più volte al giorno rimanendo sempre delicati senza forzare troppo la mano.

Un’altra soluzione è quella di portarli a fare la toletta. Se possibile, accorciare il pelo nei punti giusti. Questo anche per evitare che d’estate soffrano troppo il caldo.

Ma proprio a proposito di peli lasciati in giro un po’ dappertutto, parliamo di un altro problema. I peli che ci lasciano in macchina quando li portiamo con noi.

Anche la macchina può diventare un accumulo di peli che non sappiamo più come gestire.

Sia che decidiamo di mettere i nostri amici a quattro zampe nel portabagagli, sia che li facciamo sdraiare sui sedili posteriori.

Vediamo perciò insieme qual è la soluzione geniale per portare il cane in macchina senza lavarla di continuo.

Il telo amaca copri sedile

Stiamo parlando del telo amaca copri sedile. Questa è la soluzione ideale per impedire alle nostre macchine di riempirsi di peli. È un telo molto semplice da applicare e da rimuovere dopo averlo usato. Possiamo trovarlo in diversi colori. Si lega tramite dei lacci ai due sedili posteriori e ai due sedili anteriori, proprio ad imitare un’amaca sopra alla quale riposerà rilassato il nostro cucciolo.