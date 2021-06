I dispositivi elettronici ormai hanno colonizzato ogni casa. Abbiamo il modem per la connessione internet o TV di ultima generazione per guardare i nostri programmi preferiti. Chi più ne ha più ne metta. E tanti di questi dispositivi spesso si trovano in camera da letto. Pensiamo ad esempio al condizionatore, se non siamo amanti della TV in camera. E puntualmente si presenta un problema diffuso per chi adora dormire nel buio completo. La lucina dello standby sempre accesa.

Staccare la spina ci fa anche risparmiare

La soluzione più pratica se non riusciamo a prendere sonno con la spia accesa la notte è semplice. Stacchiamo la presa. O colleghiamo i dispositivi a una presa multipla che nasconderemo sotto il letto. Questo non solo ci aiuterà a dormire meglio perché l’unica luce rimasta sarà nascosta. Ma è utile anche per risparmiare sulla bolletta. Perché anche i dispositivi in standby consumano energia.

La soluzione geniale per le fastidiose lucine di tv e modem insopportabili di notte

Ma il problema si pone quando non viviamo da soli. E agli altri componenti della famiglia o anche semplici coinquilini questi dispositivi possono servire. Pensiamo al modem per esempio. Non tutti abbiamo le stesse abitudini e non possiamo costringere gli altri ad adattarsi. Quindi cosa fare in questi casi?

Usiamo degli adesivi neri. Si possono trovare su siti di e-commerce online come Amazon. Sono degli adesivi pensati proprio per attenuare la luce della spia dello standby. Si applicano direttamente sul famoso puntino luminoso e via. Non vedremo più questa lucina che illumina la stanza quando è completamente buia. E possiamo dire addio ai metodi casalinghi come coprire il modem con un telo. Che oltre ad essere poco comodo è anche pericoloso. Infatti, il dispositivo si può surriscaldare.

Ecco la soluzione geniale per le fastidiose lucine di tv e modem insopportabili di notte. Potremo dormire sonni tranquilli e indisturbati in un attimo. Con una spesa davvero minima che ci cambierà la vita.