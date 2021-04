Il caffè è un rituale importantissimo in Italia. Lo è anche nel resto del Mondo, ma in Italia c’è una vera e propria cultura antichissima dietro quella tazzina fumante. Esistono diverse scuole di pensiero e vari trucchi su come preparare il “caffè perfetto”.

Persino la tazzina stessa ha un’importanza specifica per assaporare al meglio il nostro espresso. Quest’attenzione quasi maniacale nei confronti del caffè, esiste anche nei riguardi della moka. È risaputo, ormai, che la caffettiera non vada lavata con saponi o detersivi, poiché questi lascerebbero poi un retrogusto poco piacevole al nostro caffè.

E quindi, come fare per pulire la caffettiera? Esistono diversi metodi naturali, ma non tutti sono efficaci. In questo articolo, però, parleremo di un’idea per pulire la moka, molto efficiente e facile da applicare. Infatti, la soluzione geniale e super economica per pulire la nostra caffettiera è questo prodotto che tutti abbiamo in casa.

Un rimedio a cui non avevamo pensato

Utilizziamo la caffettiera quotidianamente, anche più volte al giorno. C’è anche chi arriva a bere, addirittura, dieci tazzine di caffè al giorno. Ricordiamo che un consumo eccessivo di questa bevanda provoca diversi problemi di salute, come tachicardia, ansia, problemi di stomaco e tanti altri. La dose giornaliera ammissibile è di, massimo, quattro tazzine.

Ma torniamo alla pulizia della moka. Il prodotto pulente di cui parliamo è presente davvero in tutte le case. Lo usiamo tutti i giorni, ed è una pasta cremosa che utilizziamo in bagno. Indovinato? Stiamo parlando del dentifricio. Ne usufruiamo di solito per lavarci i denti, ma vanta una buona resa anche per alcune pulizie domestiche. Sulla caffettiera, ad esempio, possiamo utilizzarlo per pulire la parte esterna del corpo in acciaio.

Procedimento

L’operazione è molto semplice. Basterà applicare il dentifricio su tutta la superficie esterna in acciaio della caffettiera, avendo cura di coprire con il prodotto tutti i punti.

Dopo aver lasciato agire per 10-15 minuti, si potrà eliminare il tutto con una normale spugna umida. La caffettiera apparirà subito più lucente e pulita e le macchie saranno sparite.

Oltretutto è un metodo praticamente a costo zero e molto rapido. Abbiamo svelato il motivo per cui la soluzione geniale e super economica per pulire la nostra caffettiera è questo prodotto che tutti abbiamo in casa.