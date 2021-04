La soluzione facile, naturale ed economica per far brillare il bagno in poco tempo e come tenerlo pulito per giorni

Il bagno è una vera e propria croce per noi casalinghe! Forse, anzi probabilmente, è il luogo della casa che non può essere trascurato per la presenza dei batteri, dei germi, del calcare e della muffa.

La sua pulizia, oltre a quella della cucina, è la più difficile e faticosa di tutta la casa. Ma è importante e non se ne può fare a meno.

In questo articolo consigliamo la soluzione naturale, facile ed economica per far brillare il bagno in poco tempo e come tenerlo pulito per giorni.

Ebbene, per evitare di pulire il bagno tutti i giorni, si possono adoperare alcuni semplici accorgimenti.

In ogni casa il bagno è il luogo più utilizzato da tutti i suoi componenti. Il box doccia, il lavabo o la vasca, sono usati tutti i giorni.

Se si ha la costanza e la pazienza di asciugare le gocce di acqua ogni volta che li utilizziamo, i germi hanno meno probabilità di proliferare, perché si formerà meno calcare.

Evitare di tenere gli asciugamani troppo umidi in bagno permette di avere un ambiente sano e profumato. L’umidità dei teli da bagno, infatti, favorisce la formazione di batteri e del cattivo odore.

Per non lavare ogni giorno il pavimento, l’utilizzo di un tappeto abbastanza lungo, eviterà l’accumulo di macchie di acqua e sporco sulle mattonelle.

Ecco la soluzione naturale, facile ed economica per far brillare il bagno in poco tempo e come tenerlo pulito per giorni.

Per evitare l’utilizzo di prodotti chimici, di inquinare la casa e l’ambiente consigliamo questa ricetta fai-da-te, molto semplice ed economica

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 50 grammi di bicarbonato di sodio in polvere;

b) 50 grammi di farina di mais;

c) 90 ml di acido citrico;

d) 25 gocce di olio essenziale a scelta;

e) un po’ di acqua.

Munirsi di bottiglietta spray e sacchetto con chiusura ermetica.

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti elencati nel sacchetto con chiusura ermetica, chiuderlo e scuotere energicamente.

Aprire il sacchetto e spruzzare un po’ di acqua e richiudere. Agitare di nuovo, in modo da miscelare bene tutto.

Ripetere questa operazione cinque o sei volte.

Se il sacchetto dovesse gonfiarsi per la reazione chimica dei prodotti, aprirlo e far uscire un po’ di aria, fino a quando non si sarà sgonfiato.

Versare il contenuto nel flacone spray, e spruzzare sulle superfici del bagno da pulire. Il bagno brillerà per giorni e con poca fatica.