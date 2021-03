Si è provato di tutto. Cercando di fare il fuoco più sul fondo, usando legna di pioppo o castagno. Aprendo la finestra quanto basta per creare la corrente e far circolare l’aria. Ma nulla. Il camino non vuole proprio saperne di non fare fumo. Spesso può essere un problema strutturale. Sia della forma del camino stesso, o della posizione in cui si trova nella stanza. Ma esiste una soluzione.

La soluzione efficace per un camino che fa sempre fumo in casa

Un problema comune a tante persone che acquistano una casa già costruita è quello del camino. Presi dall’euforia di avere un camino in casa, non si valuta bene la sua forma. O la posizione all’interno dell’ambiente. Ma è molto importante quando si progetta una casa scegliere il posto più adatto per installarlo. Però spesso ci si ritrova a cose fatte, e ogni volta che si accende il camino fa fumo.

Prima di tutto si può provare a utilizzare il metodo a torcia. Questo metodo è proprio pensato per evitare che la legna faccia fumo e invada tutta la casa. Ma non sempre è efficace, perché il problema può essere nella posizione della canna fumaria. Magari il camino è troppo poco profondo, o la canna fumaria troppo corta o stretta. E inevitabilmente ogni volta che lo si accende crea una coltre di fumo in casa. Che si impregna su vestiti, capelli e pareti.

L’aspiratore elettrico per camino

È la soluzione più adatta. Si tratta di un aspiratore con ventola che aspira, appunto, i fumi e li rilascia all’esterno. Evitando così che si riversino in casa. Si applica in cima alla canna fumaria e può essere attivato e disattivato con un interruttore. Questo fa sì che si possa azionare solo quando serve, e lasciarlo spento senza ostruire in nessun modo la canna fumaria. Resiste alle alte temperature e i modelli più moderni sono quasi totalmente silenziosi.

I costi non sono eccessivi, si va dai 180 ai 300 euro circa. L’installazione è semplice e può essere fatta anche da soli se si ha esperienza nel fai da te. Va montato sulla canna fumaria e all’interno della casa va installato l’interruttore. Magari solo per questo passaggio è necessario chiamare un elettricista. In ogni caso, non rovina l’estetica del camino e consuma poco. Un vero aiuto per evitare quel fastidioso fumo in casa.

Ecco la soluzione efficace per un camino che fa sempre fumo in casa. Facendo una ricerca su internet è facile trovare siti specializzati. Che faranno in poco tempo un preventivo. È possibile acquistare solo il tirafumo senza dover per forza pagare l’intervento del tecnico. E installarlo comodamente da soli.