Se abbiamo un amico felino in casa sappiamo bene quanto adori grattare le superfici ruvide per farsi le unghie. Probabilmente la superficie che il micio ama di più è proprio la fodera del nostro povero divano, perché ha tutte le caratteristiche che il gatto cerca per la sua attività di toeletta.

Se abbiamo già provato in tutti i modi per evitare che il gatto ci rovini l’arredamento dovremo provare la soluzione definitiva per evitare che il nostro gatto si faccia le unghie sul divano di casa.

Un metodo semplice ma efficace

Sgridare il proprio gatto potrebbe essere non efficace per educarlo alle buone maniere. Infatti, come abbiamo già visto in questo articolo, il gatto è molto suscettibile e potrebbe non gradire di essere sgridato. Per evitare di peggiorare la situazione possiamo utilizzare un semplicissimo metodo. In molti casi si è rivelato efficace per educare il gatto di farsi le unghie sui divani.

Dobbiamo sapere che il gatto cerca di graffiare le superfici ruvide in quanto le sue unghie crescono molto e la vita domestica non gli permette di consumarle come avverrebbe in natura. Per questo motivo il gattino cerca di accorciare gli artigli sfregando le zampe.

La soluzione definitiva per evitare che il nostro gatto si faccia le unghie sul divano di casa

Se teniamo alla integrità dei divani e delle poltrone possiamo pensare di procurarci un tiragraffi per gatti e posizionarlo accanto alla cuccia. In commercio ci sono diversi tipi di tiragraffi. Da quelli più semplici composti dalla classica torretta di corda a quelli più complessi che includono delle piccole cucce in cui il gatto può nascondersi come tanto ama.

Queste strutture sono fatte apposta per essere piacevoli per il felino. Si divertirà moltissimo a sfregare le unghie sulla superficie di corda studiata apposta per essere resistente ed efficace.

Il nostro gatto adorerà questo oggetto e non riuscirà più a farne a meno. Passerà molto tempo a grattare questa superficie, ne trarrà piacere e soprattutto eviterà di rovinare i nostri divani.

Tutti contenti, dunque, noi col divano salvo e il gattino con le unghie curate.