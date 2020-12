Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’anno è un anno diverso dagli altri per una lista infinita di aspetti. Crisi del Covid 19 (focus qui), lockdown regionali, limiti allo spostamento, chiusura anticipata o totale dei ristoranti e dei bar.

Per non parlare di tutto ciò che amiamo fare con altre persone: andare al cinema, a teatro, ad un concerto. Evitare gli assembramenti, un mantra che il Governo ci ripete con costanza abituale.

Il nemico di ogni sistema immunitario umano

Tuttavia, la natura non cambia con una crisi umana e ripropone sia le sue bellezze sia le sue avversità. In inverno abbiamo, quindi, la neve ma anche il freddo. Il freddo, il nemico di ogni sistema immunitario umano che ci costringe, poi, a fastidiosi raffreddori e inopportuni malanni stagionali.

In particolare, c’è una parte del corpo che soffre di più il freddo: le mani. In questo articolo Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo consigliare un piccolo accorgimento per evitare questo particolare fastidio. Ecco la soluzione definitiva per eliminare il freddo alle mani.

Pelle nera

Uscire il meno possibile da casa sarebbe una soluzione irreale ed ipocrita. Ci siamo tutti resi conto di quanto sia difficile stare tutto il giorno a casa, ed evitare di uscire per non avere quelle terribili screpolature non è una soluzione. Invece, abbiamo un valido alleato nella nostra lotta: i guanti.

Certo, ne esistono di molti tipi. Quelli che, tuttavia, ci sembrano i migliori per prevenire il freddo alle mani sono i guanti in pelle nera. Due ragioni ci spingono in questa direzione. La prima è l’utilità, la funzionalità intrinseca di questi guanti: riescono a trattenere perfettamente il calore all’interno. La seconda è di ordine estetico: ci danno un plusvalore incredibile, sono davvero un accessorio molto elegante, sia per uomo sia per donna.

Ecco, dunque, qual è la soluzione definitiva per eliminare il freddo alle mani.