Una casa verde è una casa più bella. Ma una casa verde è soprattutto una casa più sana, oltre che ospitale. I benefici delle piante sono notevoli per il nostro benessere fisico. Ottime alleate per i nostri polmoni, le piante hanno bisogno di cura costante.

In fondo, si tratta di restituire un po’ di cura che esse danno a noi. I pollici verdi esperti non hanno di certo bisogno dei consigli qui riportati. Tuttavia se siamo alle prime armi con la cura delle piante, questa guida di ProiezionidiBorsa può risultare un valido ausilio.

Vediamo, allora, qual è la soluzione definitiva per accudire le piante di casa. Per prenderci cura, invece, del nostro orto e del giardino, riserviamo ai nostri Lettori la lettura di questo articolo sui migliori fertilizzanti naturali.

La soluzione definitiva per accudire le piante di casa

la cura migliore per le piante consiste nella prevenzione. Conosciamo tutti quel vecchio adagio che recita “prevenire è meglio che curare”. Siamo convinti che questa massima faccia al caso nostro. La prevenzione delle piante che stiamo per introdurre si avvale di elementi naturali che coniugano il rispetto per l’ambiente con la salute del verde di casa nostra. Vediamo meglio di cosa stiamo parlando.

Abbiamo bisogno di acqua tiepida, 5 grammi di zolfo bagnabile e 5 grammi di rame bagnabile. Inseriamo tutti e tre gli ingredienti in un nebulizzatore e scuotiamo per bene.

Dopo questo semplice passaggio, la soluzione definitiva per accudire le piante di casa è pronta per essere applicata. Grazie a un trattamento costante (un paio di volte a settimana sono più che sufficienti) saremo in grado di preservare al meglio le piante

La soluzione in parola agisce su tutte le parti della pianta, uccidendo i parassiti e gli animaletti. Di più, questo preparato consente di prevenire le patologie della bianca come l’oidio o l’inseccolimento delle foglie. Entrambe le situazioni sono spesso causate da cattive condizioni meteorologiche che non consentono alla pianta di crescere al meglio.