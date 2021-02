Anche se l’inverno sta finendo le famiglie italiane devono ancora fare i conti con il suo lascito principale: l’umidità. Questo nemico insidioso tende, infatti, ad accumularsi nelle nostre case rovinando mura e oggetti domestici.

La soluzione definitiva contro l’umidità è a portata di mano

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo. E per questo motivo abbiamo esplorato vari metodi economici e naturali per combatterla. Ad esempio, in “Ecco spiegato il sorprendente ed economico metodo naturale per ridurre l’umidità di casa” abbiamo analizzato le qualità delle lampade di sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Oggi, invece, spiegheremo ai nostri Lettori i molti utilizzi del gel di silice. Un piccolo prodotto anti-umidità economico e facilmente reperibile.

L’anti-umidità economico

Quando compriamo un nuovo indumento possiamo trovare all’interno dell’imballaggio delle piccole bustine bianche. Spesso queste contengono delle palline di gel di silice. Si tratta di un materiale artificiale particolarmente apprezzato per le sue qualità essiccanti.

Grazie ad un processo di assorbimento questo prodotto è capace di impregnarsi dell’umidità presente all’interno delle scatole. Proteggendo, quindi, i prodotti imballati. Facendo un minimo di attenzione possiamo sfruttare anche noi queste proprietà essiccanti per proteggere i nostri oggetti domestici dagli effetti dell’umidità.

Come proteggersi dall’umidità

A causa delle temperature stagionali siamo spesso costretti a mettere ad asciugare in casa i panni. Con il risultato che questi spesso odorano di umido.

Per risolvere il problema basterà mettere una piccola bustina di gel di silice e della lavanda essiccata all’interno degli armadi. In questo modo avremo dei panni perfettamente asciutti e profumati. E tutto senza fare il minimo sforzo.

Allo stesso modo, questo prodotto essicante, può diventare un alleato prezioso contro la formazione di muffa negli oggetti di legno. Basterà semplicemente aggiungere qualche bustina di gel di silice all’interno delle custodie di strumenti musicali o di mobili ben chiusi per proteggerli dalle conseguenze indesiderate dell’umidità.

Ma dove è possibile trovare queste bustine anti-umidità? Il primo consiglio è quello di non buttare via il gel di silice che ritroviamo nelle confezioni di prodotti acquistati. Piuttosto che disfarcene, invece, riutilizziamolo come spiegato. Ma nel caso si abbia bisogno di maggiori quantità di questo prodotto, non c’è da preoccuparsi. Infatti, la soluzione definitiva contro l’umidità è a portata di mano. Su internet è possibile comprare questo prodotto a prezzi più che ragionevoli.