Gli spifferi alle finestre e la dissipazione termica sono due gravi problemi che affliggono coloro che hanno vecchi infissi. Oltre allo spreco di energia e la conseguenza di avere bollette più care, rischiamo di ammalarci più facilmente.

Noi di Proiezioni di Borsa siamo sempre interessati non solo ai nostri risparmi ma anche alla nostra salute (focus su febbre e allucinazioni qui). Oggi, con un freddo glaciale in tutta Italia, vogliamo dare un prezioso consiglio a tutte le famiglie italiane. Ecco la soluzione definitiva contro gli spifferi delle finestre e la dissipazione termica.

Candele vicino alle finestre

Per capire una volta per tutte da dove arriva quel terribile spiffero di aria gelida è bene usare un rimedio della nonna. Basterà mettere svariate candele sui davanzali sospetti e vedere quale fiammella comincia a muoversi. Ebbene, lo spiffero proverrà proprio da lì vicino. Quindi mettiamoci all’opera per chiudere questo passaggio d’aria indesiderato.

Miele

La soluzione definitiva sembra proprio essere il miele. Il miele, infatti, quando secca crea una patina impenetrabile e stabile. Quindi armiamoci di una spatolina e con del miele andiamo a ostruire i nostri spifferi. Con una candela, andiamo a surriscaldarlo affinché si attacchi bene all’infisso.

Nuove finestre

Certo, se si vuole risolvere il problema all’origine si dovrebbero cambiare le finestre, o quantomeno gli infissi. Certo, recentemente il Governo ha promosso il rinnovamento domestico e la lotta contro gli sprechi energetici. In particolare, tramite il bonus del 110% gli italiani possono investire in miglioramenti per la casa ma devono anticipare i soldi. Tasto dolente quindi.

In un momento di crisi economica, come quello attuale, non molte poche famiglie possono permettersi dei lavori in casa. Di conseguenza, in attesa di tempi migliori, proviamo almeno ad usare il nostro miele.

Ecco, dunque, qual è la soluzione definitiva contro gli spifferi delle finestre e la dissipazione termica.