Si apre una seduta difficilissima per la Borsa di Milano e per il resto dei listini in Europa. Sui mercati azionari è tornato il pessimismo. La nuova ondata pandemica ha spinto ieri molti investitori a vendere. Ecco lo scenario che potrebbe verificarsi oggi, secondo l’opinione degli Analisti di ProiezionidiBorsa.

Mercati condizionati dall’andamento dei vaccini e del Covid

Ieri sul listino milanese, che ha vissuto una seduta molto difficile, è svettato un titolo su tutti: Diasorin. Ha guadagnato oltre il 5% contro un calo del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), dell’1,4%.

Come mai Diasorin si è mossa in controtendenza? Perché i ritardi nella consegna dei vaccini di Pfizer e AstraZeneca, hanno rimesso in gioco i testi vaccinali dell’azienda italiana.

La nuova ondata di contagi nel mondo e la confusione nella campagna vaccinale, hanno riportato il pessimismo in Borsa. Gli operatori hanno capito che è svanita la speranza di essersi messi alle spalle il peggio. Ed hanno capito che l’uscita dalla pandemia sarà più lenta e difficoltosa del previsto. Con relativi riflessi negativi sulla ripresa economica.

Così ieri gli investitori hanno iniziato a vendere a piene mani in Europa. Quando ha aperto la Borsa americana, hanno iniziato a vendere anche a Wall Street.

Gli scenari per oggi in Borsa a Milano

La soglia psicologica che oggi è spartiacque per Piazza Affari? Per la Borsa di Milano siamo alla quarta seduta negativa in 5 sedute. I prezzi dell’indice Ftse Mib sono inseriti in un canale ribassista. Quota 22mila punti è un livello importante, è la soglia psicologica che oggi è spartiacque per Piazza Affari. Un segnale positivo arriverà solamente con il ritorno dei prezzi sopra questo livello.

Ieri la discesa dei prezzi si è fermata appena sopra i 21.400 punti. Se oggi questo livello venisse violato, si creerebbero i presupposti per un calo fino in area 21.000/21.100 punti.

Da notare che nella seduta del 16 novembre la Borsa, in pieno rialzo, ha lasciato aperto un gap. Per chiudere questo vuoto, i prezzi dovrebbero scendere fino a 20.965 punti. Ricordiamo che ogni gap, prima o poi va chiuso. E questo non farà eccezione.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa