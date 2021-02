Non c’è niente di più buono e dolce della ricotta. La sua tipicità sta nel fatto che pur trattandosi di un prodotto caseario, lo si definisce soltanto un “latticino” e non anche un formaggio. La spiegazione a questa piccola curiosità si rinviene nella sua lavorazione e nel modo in cui la si ottiene.

Buonissima sia dolce che salata, la ricotta è protagonista di numerosi primi piatti e di dolci tipici della tradizione siciliana. Come non pensare a cannoli e cassate, tanto amati e tanto imitati in tutto il mondo.

Oggi però, Noi della Redazione vogliamo allontanarci dalle tradizioni culinarie della nostra terra e suggerire qualcosa di nuovo e (ovviamente) delizioso.

La soffice torta alla ricotta conquisterà tutta la famiglia e prepararla sarà veramente un gioco da ragazzi.

Ingredienti

Per la nostra torta abbiamo bisogno di:

mezzo chilo di fragole;

tre uova;

200 grammi di zucchero;

mezzo chilo di ricotta dolce;

150 grammi di farina;

circa mezza bustina di lievito per dolci;

80 grammi di gocce di cioccolato (meglio se fondente).

Prepariamo la soffice torta alla ricotta, cioccolato e fragole

Laviamo le fragole e dividiamole in due parti da 250 grammi ciascuna. Tagliamone una parte in piccoli pezzi che aggiungeremo all’impasto della torta. Per le restanti fragole, invece, potremmo pensare di tagliarle a fettine sottili per la decorazione finale.

A questo punto, rompiamo le uova e separiamo l’albume dai tuorli versandoli in due diverse ciotole. Montiamo gli albumi e passiamo ai tuorli. Aggiungiamo prima lo zucchero e poi la ricotta, mescolando energicamente con uno sbattitore elettrico. Completiamo versando la farina e continuando a mescolare fino a non avere più grumi. Aggiungiamo gli albumi poco alla volta utilizzando una spatola da cucina per amalgamare bene il composto e terminiamo con i pezzettini di fragole.

Versiamo il tutto in una tortiera coperta da carta forno e decoriamo con le fettine di fragole. Inforniamo a modalità ventilata a 180 gradi et voilà, siamo certi che la soffice torta alla ricotta conquisterà tutta la famiglia.