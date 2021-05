Le torte in barattolo sono delle idee culinarie che provengono dagli Stati Uniti, e che stanno riscontrando molto successo sul web. Si tratta di torte da servire agli ospiti, come dessert oppure da portare comodamente in ufficio in una borsa termica. Anche se si trovano in un contenitore abbastanza insolito, questi dolci mantengono il loro sapore e gli ingredienti caratteristici. In questo articolo spieghiamo la sfiziosissima idea per l’estate del dolce in barattolo, fresco e gustoso che sta spopolando sul web.

Per la preparazione di queste speciali torte si utilizzano dei vasetti o dei barattoli in vetro. Si alternano gli strati di crema o altra farcitura a strati di base già preparati in precedenza, e che possono essere costituiti anche da biscotti. Il dolce in barattolo che andremo a vedere è una sorta di cheesecake al cucchiaio. La sua particolarità è che può essere gustato anche da coloro che seguono una dieta vegana.

Ecco la sfiziosissima idea per l’estate del dolce in barattolo, fresco e gustoso che sta spopolando sul web.

La ricetta del dolce in barattolo prevede i seguenti ingredienti:

a) 250 grammi di biscotti integrali;

b) 200 millilitri di latte di soia;

c) 65 grammi di olio di cocco;

d) 2 vasetti di yogurt di soia;

e) 3 cucchiaini di agar agar in polvere (un gelificante naturale ricavato da alghe rosse);

f) 2 confezioni di formaggio di soia cremoso.

Preparazione della base

Prendere una terrina, sbriciolare all’interno i biscotti integrali e versare l’olio di cocco, in modo da formare un impasto compatto.

Stenderlo su una teglia foderata da carta da forno, e poggiare in frigorifero per una ventina di minuti.

Preparazione della crema vegana

Prendere il formaggio di soia, il latte vegetale e lo yogurt di soia e mischiarli.

Versarli in un pentolino e aggiungere l’agar agar. Fare bollire il tutto, togliere dal fuoco e fare intiepidire.

Preparazione finale

Togliere dal frigo la base del biscotto, dividerla in modo da metterla nei barattoli di vetro, schiacciarla bene e versare la crema a base di soia. Rimettere il tutto in frigo e aspettare due o tre ore, prima di servire.